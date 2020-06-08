2020-06-08T15:12:22+03:00
Происшествия

В период самоизоляции неравнодушные граждане помогают энергетикам бороться с энерговоровством

Всего с начала работы сервисов обратной связи неравнодушные граждане оставили порядка 400 сообщений о возможном хищении электроэнергии. При этом 50 сигналов поступило с начала 2020 года
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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В начале июня специалисты АО «РЭС» подвели очередные итоги функционирования сервисов обратной связи, позволяющих сообщать о фактах хищений электроэнергии и других нарушениях в части эксплуатации сетевого оборудования и электроустановок. Посредством этих сервисов осуществляется взаимодействие с неравнодушными гражданами. Их сознательность играет немаловажную роль в борьбе с энерговоровством, особенно в условиях действия ограничительных мер, введенных с конца марта 2020 года в связи с осложнением эпидемиологической обстановки. Для обеспечения безопасности потребителей и во избежание распространения коронавирусной инфекции энергетики вынуждены были изменить порядок работы - проверка приборов учета, расположенных в домах и на участках потребителей, была приостановлена до нормализации ситуации.

С помощью современных каналов коммуникации можно оперативно передать в сетевую организацию информацию о совершенном либо планируемом незаконном потреблении электроэнергии. Именно доступность и разнообразие сервисов, будь то автоматизированный телефон доверия, раздел на сайте или мессенджер, способствуют росту числа сообщений.

Всего с начала работы сервисов обратной связи неравнодушные граждане оставили порядка 400 сообщений о возможном хищении электроэнергии. При этом 50 сигналов поступило с начала 2020 года.

С установлением теплого времени года и началом строительного и дачного сезона количество сообщений о хищении электроэнергии выросло. В этот период недобросовестные потребители активно пользуются электроэнергией, выбирая вместо принципа ее рационального использования банальное воровство.

Так, весной 2020 года бдительные граждане сообщили о нарушениях в Октябрьском районе города Новосибирска - у них возникли подозрения на бездоговорное потребление электроэнергии владельцами торгового павильона. А заявитель из Новосибирского района обратился с просьбой проверить прибор учета в одном из некоммерческих садоводческих товариществ на предмет постороннего вмешательства в его работу, так как в данном садоводстве резко возросло потребление электроэнергии.

По данным обращениям специалистами по работе с потерями АО «РЭС» проводятся проверочные мероприятия и в случае выявления каких-либо нарушений к виновным лицам будут применены штрафные санкции.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Отрадно, что все большее число законопослушных граждан не хотят мириться с таким положением вещей, понимая, что сиюминутная выгода «предприимчивого» соседа, подключившегося в обход счетчика, может обернуться бедой для всей улицы.

Ведь добросовестные соседи энерговоров в полной мере ощущают на себе все последствия хищений электроэнергии - скачки напряжения, меркнущие лампы в домах и испорченная бытовая техника. Кроме этого, может оказаться, что вы платите за нарушителя из своего кармана!

Отдельно стоит отметить, что незаконное подключение к электрической сети осуществляется с нарушением всех возможных норм и правил. Наброс на провода воздушных линий электропередачи, различные варианты монтажа скрытой проводки или вмешательство в работу приборов учета могут вызвать короткое замыкание и стать причиной пожара!

Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполните форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.

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