Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 июня 2020 года: смерть медиков и рекорд заболеваемости у детей
перативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3546 человек, среди них — 230 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 105 человек. Регион занял 20-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.
РЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ
За прошедшие сутки сразу 14 детей заболели COVID-19 в Новосибирске — такого не было с начала вспышки заболевания в регионе. Еще 6 июня 2020 года общее число детей с COVID -19 составляло 216 человек, а 7 июня увеличилось до 230 человек. По данным оперативного штаба в детскую больницу №3 были госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА
Минздрав сообщил о смерти двух пациентов инфекционных больниц Новосибирска от коронавируса. По данным оперативного штаба, жертвой болезни стала 69-летняя женщина . Количество смертей от COVID-19 в регионе выросло до 41 человека.
УМЕРЛИ ВРАЧ И МЕДСЕСТРА
Врач-паталогоанатом из медсанчасти №25 Илья Жарков стал новой жертвой коронавируса. Врач заразился COVID-19 в середине мая, с 21 числа перестал выходить на связь. Погибшему медику было 49 лет, причиной смерти стала остановка сердца. Никаких тяжелых хронических заболеваний у него не было.
Опасная болезнь унесла жизнь жизнь еще одного медика - 57-летней медсестры Натальи Иволги из больницы №34.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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