2020-06-07T20:48:29+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 июня 2020 года: смерть медиков и рекорд заболеваемости у детей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 июня 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи оказывают сибирякам всю необходимую помощь.Врачи оказывают сибирякам всю необходимую помощь.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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перативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3546 человек, среди них — 230 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 105 человек. Регион занял 20-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

РЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки сразу 14 детей заболели COVID-19 в Новосибирске — такого не было с начала вспышки заболевания в регионе. Еще 6 июня 2020 года общее число детей с COVID -19 составляло 216 человек, а 7 июня увеличилось до 230 человек. По данным оперативного штаба в детскую больницу №3 были госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Минздрав сообщил о смерти двух пациентов инфекционных больниц Новосибирска от коронавируса. По данным оперативного штаба, жертвой болезни стала 69-летняя женщина . Количество смертей от COVID-19 в регионе выросло до 41 человека.

УМЕРЛИ ВРАЧ И МЕДСЕСТРА

Врач-паталогоанатом из медсанчасти №25 Илья Жарков стал новой жертвой коронавируса. Врач заразился COVID-19 в середине мая, с 21 числа перестал выходить на связь. Погибшему медику было 49 лет, причиной смерти стала остановка сердца. Никаких тяжелых хронических заболеваний у него не было.

Опасная болезнь унесла жизнь жизнь еще одного медика - 57-летней медсестры Натальи Иволги из больницы №34.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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