Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 июня 2020 года: на Троицу в городе открылись храмы
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3441 человек, среди них — 216 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 107 человек. Регион занял 21-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.
Несмотря на эпидемию, верующие по всей стране отмечают Троицу, и Новосибирск не станет исключением. Храмы в праздник откроют свои двери для горожан.
УМЕРЛИ ДВОЕ ПЕНСИОНЕРОВ
За прошедшие сутки от коронавируса скончались еще два пациента. Как сообщили в оперативном штабе, жертвами опасного заболевания стали 78-летняя женщина и 79-летний мужчина. Общее число смертей с начала эпидемии выросло до 40 человек.
ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ
В Новосибирске растет число заболевших коронавирусом среди детей. За прошедшие сутки врачи выявили COVID-19 еще у восьми маленьких пациентов. Общее число заболевших выросло до 216 детей. Минздрав сообщил, что в детскую больницу №3 были госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
КОРОНАВИРУС СРЕДИ ВРАЧЕЙ
Двое сотрудников НИИТО заразились коронавирусом, но вспышки заболевания не произошло. По данным пресс-службы учреждения, врачи заболели в мае и были отправлены в специальный стационар. Их коллеги сделали тесты на COVID-19 и прошли двухнедельную самоизоляцию.
МЫШИ СПАСУТ ОТ ЗАРАЗЫ
Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН показали на видео, как готовят мышей к испытанию вакцины от коронавируса. они сделали ютуб-шоу, которое набирает популярность в соцсетях.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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