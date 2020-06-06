Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 июня 2020 года: на Троицу в городе открылись храмы

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3441 человек, среди них — 216 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 107 человек. Регион занял 21-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Несмотря на эпидемию, верующие по всей стране отмечают Троицу, и Новосибирск не станет исключением. Храмы в праздник откроют свои двери для горожан.

УМЕРЛИ ДВОЕ ПЕНСИОНЕРОВ

За прошедшие сутки от коронавируса скончались еще два пациента. Как сообщили в оперативном штабе, жертвами опасного заболевания стали 78-летняя женщина и 79-летний мужчина. Общее число смертей с начала эпидемии выросло до 40 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ

В Новосибирске растет число заболевших коронавирусом среди детей. За прошедшие сутки врачи выявили COVID-19 еще у восьми маленьких пациентов. Общее число заболевших выросло до 216 детей. Минздрав сообщил, что в детскую больницу №3 были госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ВРАЧЕЙ

Двое сотрудников НИИТО заразились коронавирусом, но вспышки заболевания не произошло. По данным пресс-службы учреждения, врачи заболели в мае и были отправлены в специальный стационар. Их коллеги сделали тесты на COVID-19 и прошли двухнедельную самоизоляцию.

МЫШИ СПАСУТ ОТ ЗАРАЗЫ

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН показали на видео, как готовят мышей к испытанию вакцины от коронавируса. они сделали ютуб-шоу, которое набирает популярность в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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