Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 июня 2020 года: рекорд по заболевшим детям, дезинфекция перед ЕГЭ в школах

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3334 человека, среди них — 208 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 108 человек.

ЗАБОЛЕЛИ 17 ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки врачи выявили сразу 17 детей, заболевших коронавирусом. По данным минздрава в детскую больницу №3 были госпитализированы 69 маленьких пациентов с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ БОЛЕЗНИ

За сутки в регионе умерли 64-летний мужчина и 71-летняя женщина, зараженные коронавирусом. По данным оперштаба, в Новосибирской области врачи не смогли спасти 38 пациентов с COVID-19.

ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

Сибирячка пожаловалась на дефицит врачей в больницах Новосибирска. Ее маму положили в инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус, но лечить ее пришлось гинкекологу.

«ЛЕКСУС» СО ШТРАФАМИ

Новосибирцы «нагуляли» штрафов на сумму более 5,6 млн рублей. За два месяца районные суды Новосибирска и Новосибирской области рассмотрели 1178 дел об административных правонарушениях. Предупреждение вынесли 501 человеку, приостановили работу 21 организации.

ПЕРЕД ЕГЭ ШКОЛЫ ПРОДЕЗИНФИЦИРУЮТ

Новосибирские выпускники готовятся сдавать ЕГЭ, и чтобы в школах было безопасно находиться, помещения в них продезинфицируют. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России обработают дверные ручки, выключатели, лестничные перила и подоконники в школах. Особое внимание уделят столам, стульям и местам общего пользования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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