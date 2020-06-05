ВТБ в Новосибирской области поддержал клиентов более чем на 10 млрд рублей

Общий объем реализованных мер составил 10,9 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результатеCOVID-19 клиентам-физлицам в рамках как государственных, так и собственных программ поддержки. В настоящее время жителям Новосибирск области одобрено более 5,1 тыс. заявок, из которых свыше 4 тыс. на сумму 2,6 млрд рублей - по кредитам наличными, около 800 шт. (на 1,2 млрд рублей) - по ипотеке, более 40 шт. (на 22 млн рублей) - по автокредитам. Четверть всех заявок была согласована в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

По программе льготного кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам банк заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 83 соглашения на 237,2 млн рублей. Льготное финансирование получили компании по организации питания, грузоперевозок, занятий спортом, сферы торговли и гостиничного бизнеса. Кроме того, ВТБ реструктурировал 75 кредитов региональным компаниям на общую сумму 6,8 млрд рублей как по собственным программам банка, так и в рамках мер государственной поддержки предприятий из списка отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более - будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.В настоящее время ВТБ в регионе одобрено 9 заявок на общую сумму 340,3 млн руб. В работе находятся еще 89 заявок на сумму более 326,3 млн руб.

- Пандемия коронавируса, объявленная в середине марта, оказала существенное влияние на региональную экономику, - прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. - Это потребовало от нас оперативной реализации дополнительных мер поддержки наших клиентов, как по собственным программам банка, так и в рамках принятых государством. В числе приоритетных задач сегодня - помочь нашим клиентам сохранить свой бизнес, найти решения для любых вопросов, в том числе, используя индивидуальный подход, если ситуация этого требует.