2020-06-05T08:07:47+03:00
Экономика

ВТБ в Новосибирской области поддержал клиентов более чем на 10 млрд рублей

ВТБ одобрил кредитные каникулы для новосибирских заемщиков - физических лиц на 3,9 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную поддержку на сумму более 7 млрд рублей
Поделиться:
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Общий объем реализованных мер составил 10,9 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результатеCOVID-19 клиентам-физлицам в рамках как государственных, так и собственных программ поддержки. В настоящее время жителям Новосибирск области одобрено более 5,1 тыс. заявок, из которых свыше 4 тыс. на сумму 2,6 млрд рублей - по кредитам наличными, около 800 шт. (на 1,2 млрд рублей) - по ипотеке, более 40 шт. (на 22 млн рублей) - по автокредитам. Четверть всех заявок была согласована в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

По программе льготного кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам банк заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 83 соглашения на 237,2 млн рублей. Льготное финансирование получили компании по организации питания, грузоперевозок, занятий спортом, сферы торговли и гостиничного бизнеса. Кроме того, ВТБ реструктурировал 75 кредитов региональным компаниям на общую сумму 6,8 млрд рублей как по собственным программам банка, так и в рамках мер государственной поддержки предприятий из списка отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более - будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.В настоящее время ВТБ в регионе одобрено 9 заявок на общую сумму 340,3 млн руб. В работе находятся еще 89 заявок на сумму более 326,3 млн руб.

- Пандемия коронавируса, объявленная в середине марта, оказала существенное влияние на региональную экономику, - прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. - Это потребовало от нас оперативной реализации дополнительных мер поддержки наших клиентов, как по собственным программам банка, так и в рамках принятых государством. В числе приоритетных задач сегодня - помочь нашим клиентам сохранить свой бизнес, найти решения для любых вопросов, в том числе, используя индивидуальный подход, если ситуация этого требует.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Не бесите женщин»: астролог объяснила, как лунное затмение 5 июня 2020 года повлияет на людей
Такого еще не было: за сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 17 детей
Лунное затмение 5 июня в Новосибирске: во сколько начнется, где посмотреть
В Новосибирской области еще 108 человек заразились коронавирусом
«Бродил всю ночь и чуть не замерз»: новосибирец босиком ушел искать убежавшую в лес собаку и потерялся
В Новосибирской области от коронавируса умерли женщина и мужчина
После аварии новосибирцы устроили тусовку на Ипподромской магистрали, перекрыв две полосы
Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого комплекса ГК «Расцветай» на Красном проспекте
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Базовые требования к паролям игнорируют почти 80% российских компаний
«Мрачновато получилось»: показываем, как будет выглядеть театр Афанасьева после реконструкции
Появилось видео тройного ДТП в Новосибирске, в котором пострадали женщины
«Девки в магазин пошли»: новосибирцев позабавило стадо коров, пришедших пастись у торгового центра
Боевик, обстрелявший здание ФСБ в Дагестане, выходит на свободу
Погода в Новосибирске на 5 июня 2020 года: достаем куртки и зонты
«Подайте лестницу, мы задыхаемся»: в Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирск придет похолодание до -2 градусов