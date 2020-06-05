«Готовы внести залог»: новосибирцы просят выпустить из СИЗО главу правления дачного поселка

Жители поселка Ясная Поляна написали коллективное письмо областному прокурору Якову Хорошеву. Авторы заступаются за председателя правления поселка, который попал под следствие. Подписанты просят проверить порядочность правоохранителей и выпустить обвиняемого из-под стражи.

Битва за Ясную Поляну

В Первомайском райотделе полиции лежит уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, злоумышленники обманули мэрию Новосибирска почти на полмиллиона рублей. Столько стоит земля, которая из казны перешла в частные руки.

Согласно материалам дела новосибирский риелтор и некие неизвестные состряпали поддельные документы на землю в Первомайском районе. Якобы участок - это наследство местного жителя. Бумаги предоставили в Росреестр, а участок продали. Все это происходило (согласно тем же материалам следствия) с 2015 по 2017 год. Но вот недавно с дела стряхнули пыль, и начались задержания. Сначала под стражу взяли риелтора, а затем его бывшего начальника - предпринимателя Владимира Красакова, который возглавляет агентство недвижимости «Первомайское».

Красаков занимается не только недвижимостью, кроме этого он - председатель правления поселка Ясная Поляна. И адвокат, и семья, и жители поселка считают, что предприниматель - не преступник, а, напротив, жертва финансовых интриг.

- Когда-то поселком Ясная Поляна управляло юридическое лицо. Его ликвидировали как невыгодное. Люди стали сами собирать взносы, чтобы почистить снег, заасфальтировать дороги, провести освещение, канализацию… Но вот появилась предпринимательница Вера Боброва, которая снова организовала юрлицо - ТСН «Ясная Поляна» - и стала агитировать собственников, чтобы переходили к ней. Предложила моему мужу: «Давай объединимся как юридическое лицо - сможем собирать взносы». А он отказался, - рассказывает супруга Владимира Красакова - Татьяна.

После этого, считает наша собеседница, «конкурентка» и объявила войну. Стала подговаривать жильцов, чтобы переходили под ее управление. Вот и уголовное дело, как предполагает наша собеседница, связано с происками Бобровой, которая, похоже, дружна с правоохранителями. Солидарны с этой версией и жители поселка, которые горой стоят за Красакова.

Жители поселка просят выпустить из-под стражи Владимира Красакова. Фото из личного архива.

Готовы внести залог

«Предполагаем, что действительным мотивом заключения В. В. Красакова под стражу является «заказ» на устранение председателя поселка Ясная Поляна как мешающего планам В. М. Бобровой», - написали жители поселка в обращении к прокурору Новосибирской области.

Возмущается и адвокат Евгений Деменчук.

- Уже истек срок содержания моего подзащитного под стражей, его снова продлили, но расследование тянется очень медленно. Не хотелось бы, чтобы человек сидел в СИЗО без оснований к этому, - говорит защитник.

Кстати, ни он, ни жители поселка не требуют сиюминутного прекращения уголовного дела. Их пожелания - скромнее. Во-первых, проверить законность работы первомайских правоохранителей, во-вторых, передать дело в вышестоящую инстанцию - из районного отдела в Следственное управление городского главка. А также предлагают изменить меру пресечения для главы поселка.

«Учитывая, что Красаков является предпринимателем, более 20 лет руководит старейшим в Первомайском районе агентством недвижимости, деятельность которого в его отсутствие фактически парализована, просим вас рассмотреть возможность заменить избранную в отношении Красакова меру пресечения (заключение под стражу) на домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В непростой экономической ситуации, в которой находится в настоящее время бизнес, такое решение позволит сохранить компанию и рабочие места. В свою очередь жители нашего поселка готовы организовать внесение необходимого залога», - говорится в письме.

«Комсомольская правда» направила запрос в областное управление МВД с просьбой прокомментировать данное дело. Мы будем следить за его развитием.