Недвижимость как инвестиция в спокойствие

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников официально заявил, что почти побежденный коронавирус очень даже может вернуться осенью со всеми вытекающими последствиями, поэтому не теряйте, пожалуйста, бдительность. Что ж, предупрежден - значит, вооружен, здраво рассудили новосибирцы и сделали однозначный и правильный вывод: как бы там ни было, но свой запас прочности нужно увеличивать.

Как показали последние месяцы, в затяжном форс-мажоре самоизоляции на первый план вышли базовые ценности: безопасность семьи, продукты в холодильнике и «погода в доме» в целом.

Фото: «Сибирь Девелопмент».

Именно собственные квартиры стали настоящей опорой для большинства горожан. Во время перемен гораздо спокойнее, если есть надежная почва под ногами. Желательно в виде капитала, который никогда не подведет, - недвижимости. Поэтому, когда на рынке прошло общее замешательство из-за эпидемии, стало очевидно, что вложения в недвижимость актуальны и привлекательны все так же, если даже не больше. Проверенный застройщик, удачное расположение объекта, оптимальная ипотечная программа - эта народная формула выдержала очередное испытание.

Массовый спрос на новостройки этой весной эксперты отмечают в Калининском районе Новосибирска. Жилье комфорткласса пользуется особой популярностью. Например, в строящемся ЖК Цивилизация квартиры уже несколько месяцев буквально нарасхват. И покупатели, и эксперты единодушны во мнении, что прямо сейчас это один самых выгодных вариантов в городе. Это действительно так, ведь стоимость квартир здесь начинается от вполне комфортных 2,5 миллиона рублей.

Фото: «Сибирь Девелопмент».

- Жилой комплекс по-хорошему автономен. Все для комфортной жизни находится неподалеку - этот район хорошо развит, плюс запланирована собственная инфраструктура в рамках комплекса: продуктовые лавочки, кафе, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг на первых этажах ЖК. В пяти минутах езды на автомобиле - парк культуры и отдыха «Сосновый бор», SPA-комплекс «Термы Мира», лес с живописным озером, - отмечает ведущий риелтор АН «Грановит» Юлия Васильева.

Фото: «Сибирь Девелопмент».

С опытным специалистом соглашается семья новосибирцев, на майских праздниках купившая просторную двухкомнатную квартиру в ЖК Цивилизация.

- Пересечение улиц Объединения и Б. Хмельницкого - место очень удобное. Отличная транспортная доступность. Рядом есть буквально все. Две школы, два детских сада, много спортивных и творческих секций, оздоровительный центр, бассейн. Поблизости крупный мультифункциональный ТЦ «Голден Парк», гипермаркет «Леруа Мерлен», торговый центр «Колорлон», россыпь продуктовых магазинов, - удовлетворенно говорит глава семейства Антон Викторович.

Семья постепенно настраивается на переезд - сдача первой очереди «Цивилизации» планируется уже в этом году. Строительная стадия на финишной прямой: здание готово, ведется подготовка к внутренней отделке, начаты работы по благоустройству.

Фото: «Сибирь Девелопмент».

Словом, дом растет в запланированном темпе и с соблюдением всех правил актуальной безопасности. Застройщик еще в самом начале эпидемии последовал рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и принял все необходимые меры без ущерба для графика производства работ.

Фото: «Сибирь Девелопмент».

А качество жизни в ЖК Цивилизация будет высоким. Жилой комплекс рассчитан на современную семейную аудиторию, поэтому здесь предусмотрены приятные и продуманные решения. В первую очередь стоит отметить двор. Два П-образных здания формируют просторное и уютное внутреннее пространство внушительной площади - 1,4 гектара. Мамам здесь будет уютно и комфортно гулять с маленькими детьми, а жильцам постарше - отлично проводить время на свежем воздухе, тренируясь на спортплощадках или беседуя на скамейках. Двор, разумеется, без машин. Парковка разумно вынесена за его пределы. Для жителей комплекса она абсолютно бесплатна.

Фото: «Сибирь Девелопмент».

- Входы в подъезды здесь без ступенек. Мы это сразу оценили - велосипедисты же оба. Тут вообще тем, кто с колясками и на колясках, роллерам, скейтерам - всему «колесному» народу будет раздолье. Плюс на первых этажах весьма кстати расположены вместительные колясочные и даже санузлы, - улыбаются Саша и Вика. Молодые люди взяли здесь студию на условиях ипотеки.

Фото: «Сибирь Девелопмент».

Фото: «Сибирь Девелопмент».

В квартирах максимально рационально использовано пространство: просто и функционально, по уму. ЖК Цивилизация предлагает варианты для больших и маленьких семей; для тех, кто не мыслит свой дом без просторной кухни, и тех, кто понимает преимущество двух санузлов. Здесь есть квартиры с раздельными комнатами и евроформат - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные студии, где кухня совмещена с гостиной. Европейский шик и романтическую атмосферу в отдельных квартирах создают французские балконы. Все это называется «Умная планировка».

Фото: «Сибирь Девелопмент».

Фото: «Сибирь Девелопмент».

Щедрый естественный свет в квартирах стал изящной визиткой ЖК Цивилизация. Оригинальные и очень привлекательные лоджии с панорамным остеклением в пол наполняют жилое пространство солнцем и радостью. В таких комнатах чрезвычайно приятно находиться.

А для тех, кому нужно еще больше простора, предлагаются квартиры с террасами площадью от 11 до 72 кв. м, которые позволяют расширить границы квартиры и круглый год наслаждаться отдыхом на свежем воздухе! На такой террасе можно разбить цветник, обустроить персональную детскую площадку, установить беседку, организовать место для занятий спортом, загорать, устраивать пикники, дружеские вечеринки и семейные праздники. Приятный бонус: при покупке квартиры терраса - в подарок!

Фото: «Сибирь Девелопмент».

Как признаются многие покупатели квартир в ЖК Цивилизация, на их окончательное решение повлияла репутация девелопера. В Новосибирске знают, что объекты «Сибирь Девелопмент» сдаются точно в срок и в строгом соответствии с фирменными стандартами качества. Элегантный ЖК Заельцовский на улице Дуси Ковальчук и смелый ЖК Prime House на площади Кондратюка - это не просто красивые и качественно построенные здания, они вносят видимый вклад в формирование индивидуального характера современного Новосибирска.

ЖК Prime House на площади Кондратюка. Фото: «Сибирь Девелопмент».

- Экономическая ситуация на рынке сейчас не самая простая, однако стройки у нас идут по графику, без остановок. Это возможно благодаря богатому опыту и компетенциям наших специалистов. Стандарт качества соблюдается независимо от класса объекта - комфорт, бизнес или премиум. Также отмечу, что мы строим при поддержке Сбербанка. А это твердая гарантия того, что дома будут сданы в срок, - объяснил генеральный директор «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов.

ЖК Заельцовский на ул. Дуси Ковальчук, 248. Фото: «Сибирь Девелопмент».

Вот такой простой секрет высокого спроса новосибирцев на квартиры в ЖК Цивилизация. И ведь это на самом деле достойный (и доступный) объект для вложений. Особенно сейчас, когда стоит позаботиться о своем домашнем благополучии всерьез.

НАША СПРАВКА

ЖК Цивилизация наряду с жилыми комплексами Prime House, «Заельцовский», Classic входит в девелоперский портфель компании «Сибирь Девелопмент». Все объекты «Сибирь Девелопмент» отличаются интересной архитектурой, современным оснащением и продуманным благоустройством. 100% объектов компании сдаются в срок или с опережением графика.

ЖК Цивилизация,

ул.Объединения, 102/4

Перейти на сайт

Офис продаж компании «Сибирь Девелопмент»:

Красный проспект, 200, оф. 1110

тел. (383) 249-25-01

Перейти на сайт

Застройщик ООО «СД Строй». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Подробнее о жилом комплексе «Цивилизация», планировках и ценах можно узнать по телефону офиса продаж застройщика (383) 249-25-01

На правах рекламы