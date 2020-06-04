2020-06-04T21:01:28+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 июня 2020 года: Парад Победы пройдет в масках

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 июня 2020 года
Никита МАНЬКО
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Врачи делают все возможное, чтобы противостоять болезни.Врачи делают все возможное, чтобы противостоять болезни.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество заболевших COVID-19 в Новосибирске на 5 июня 2020 года выросло до 3226 человек, среди них — 191 ребенок. По данным оперативного штаба за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 104 человек.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В Новосибирске скончались двое больных коронавирусом. Врачи боролись за жизнь 34-летней и 59-летней женщин, но не смогли спасти пациенток. Общее число жертв COVID-19 составляет 36 человек.

ПНЕВМОНИЯ ВМЕСТО ВИРУСА

Врачи зафиксировали рост числа заболевших пневмонией в 2020 году. С января пневмония была выявлена у 4439 человек, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Кроме того, с 1 января по 30 апреля этого года в регионе ОРВИ заболели 227 513 человек, в прошлом году заболевших было 232 974. Гриппом в Новосибирской области с 1 января по 30 апреля заразились 1201 человек, в 2019 году за аналогичный период гриппом переболел 771 человек.

РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА Военные провели репетицию Парада Победы, который состоится 24 июня 2020 года в Новосибирске. Тренировка прошла в Толмачево, на аэродроме прошли 20 парадных расчетов.При подготовке к проведению парада военнослужащие прошли обязательный медосмотр, с собой у них были маски, перчатки, антисептики.

ЗАЩИТА ВРАЧЕЙ

Комиссия минздрава Новосибирской области проверила детскую больницу №3 и больницу скорой медицинской помощи №2. В детской больнице есть отдельный корпус для детей с подозрением на COVID-19, а также там лежат дети с подтвержденным диагнозом. В больнице скорой помощи средств защиты хватит больше, чем на месяц бесперебойной работы.

МАСКИ ВОШЛИ В МОДУ

Российский вирусолог рассказал о плюсах эпидемии коронавируса. Ученый уверен, что коронавирус приучит людей чаще носить маски и не заражать других гриппом, ОРВИ и другими инфекциями.Также станет принято соблюдать дистанцию и мыть продукты с мылом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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