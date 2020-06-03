Сбитая опора, порванные провода и перерезанный кабель

Систематическую работу по выявлению и пресечению фактов нарушения правил охраны электрических сетей энергетики и надзорные органы ведут постоянно. Причем всевозможные нарушения в охранных зонах линий электропередачи, которые в большинстве своем приводят к аварийным отключениям электроэнергии, фиксируются специалистами АО «РЭС» независимо от времени года и иных внешних факторов.

Однако пик порывов и повреждений объектов электросетевого хозяйства (проводов, кабелей, опор и пр.) приходится на теплое время года. Причины, как правило, одни и те же: незаконные вырубки древесины и несанкционированные работы (строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и пр.) с применением различных видов техники в охранных зонах ЛЭП, а также различные воздействия механизмами, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях.

За последние месяцы, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и повсеместный режим самоизоляции, статистика отключений электроснабжения по вине нарушителей пополнилась очередными инцидентами.

Повреждение кабеля в Дзержинском районе. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Так, в апреле в городе Оби водитель-машинист негабаритной строительной техники (экскаватора) совершил порыв двух проводов воздушной линии электропередачи классом напряжения 10 кВ, проезжая в пролете опор. Из-за указанного происшествия без электричества остались 4 населенных пункта общей численностью более 3 тысяч человек, а также 1 образовательное учреждение. Благодаря оперативному реагированию специалистов филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» электроснабжение потребителей было полностью восстановлено уже через час.

Другое аварийное отключение произошло в мае в райцентре Сузун Новосибирской области по вине водителя легкового автомобиля. Неосторожный водитель не справился с управлением и снес железобетонную опору ЛЭП 0,4 кВ. В результате столкновения автомобиля с опорой часть жилого сектора осталась без электроснабжения, пока бригада Сузунского РЭС филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» восстанавливала поврежденные объекты электросети. Горе-водитель чудом избежал серьезных травм, а возможно, и гибели от упавшей на автомобиль железобетонной опоры. Что касается самого автомобиля, то его дальнейшая эксплуатация остается под вопросом.

Кроме того, в мае произошло аварийное отключение электроснабжения вследствие несанкционированного разрытия в охранной зоне кабельной линии в Дзержинском районе Новосибирска. При производстве земляных работ землеройной техникой был поврежден высоковольтный кабель напряжением 110 киловольт, из-за чего пострадали не только около 5 тысяч жителей района, но и 7 социально значимых объектов, в том числе 3 больницы. Силами филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» электроснабжение потребителей было возобновлено в течение часа, но на полное восстановление поврежденной кабельной линии потребовалось около 3 недель.

Обрыв провода экскаватором в Новосибирском районе. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Буквально на прошлой неделе произошел еще один инцидент в Новосибирском районе - на этот раз по вине незадачливых рубщиков леса. Спиленное ими дерево упало на провода, что привело к аварийному отключению электроэнергии в 5 населенных пунктах численностью 3,5 тысячи человек и на 4 объектах жизнеобеспечения. И вновь бригады филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» отработали максимально оперативно - через час электроэнергия появилась в домах потребителей и на объектах.

Помните, что виновники подобных аварийных ситуаций обязательно понесут наказание. Во всех случаях виновные установлены, организациям и лицам, осуществлявшим несогласованные работы в охранных зонах, уже предъявлено требование о возмещении затрат на ремонт данных объектов электросетевого хозяйства.

Любые повреждения объектов электросетевого хозяйства приводят к аварийным отключениям потребителей, в том числе социально значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. Таким образом, последствия несанкционированных действий в охранных зонах ЛЭП касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области.

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством в пределах охранных зон юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон объектов заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в АО «РЭС».

Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о возникшей аварии по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции.

Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» и телефон доверия (383) 289-41-00 работают круглосуточно.