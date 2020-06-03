2020-06-03T09:21:18+03:00
Здоровье

Маленький рай под Новосибирском: мы нашли для вас место, где можно отдохнуть в отпуске

Персонал отеля «Борвиха» перевели на особый режим работы, чтобы гости могли отлично провести время и подтянуть свой иммунитет [фото]
Сергей МАРКИНОВ
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Отель находится прямо в живописном лесу. Фото предоставлено отелем «Борвиха»Отель находится прямо в живописном лесу. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Помните, как зимой у вас на работе составляли графики отпусков? Наверняка многие конкурировали за летние месяцы, вынашивали планы. А кто-то без графиков и бумаг ждал теплого сезона, чтобы вырваться подальше из шумного мегаполиса.

Оазис под Новосибирском

Пора отпусков настала, но сесть на самолет в Турцию - не вариант. Сейчас нас не ждут ни на Пхукете, ни на Гоа, ни в Батуми. Но махнуть на природу все-таки можно. Совсем рядом - в Новосибирской области - есть живописные места, где можно отдохнуть от каменных джунглей. Да еще и здоровье укрепить.

Приехать в отель можно всей семьей. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Приехать в отель можно всей семьей. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Не будем блуждать по закоулкам региона, ткнем в точку совсем поблизости - Бердск. Какие там леса, какой воздух… Открываем карту, ищем что-нибудь рядом с Обским морем - и вот, пожалуйста, у самого берега стоит отель. Пара кликов в интернете, и мы уже видим, что попали (пока виртуально) в «Борвиху» - так называется это славное место. Давайте познакомимся с ним поближе.

Это чудесное место для прогулок. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Это чудесное место для прогулок. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Начнем с того, что отель открыт и ждет вас. Да, когда в мире началась злополучная пандемия коронавируса, многие предприятия попали под удар. В числе тех, кому досталось больше всех, оказались отели, санатории, профилактории… Они остались совсем без клиентов. Их услуги, согласитесь, даже по «удаленке» не предоставишь. Но уже в начале апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал зеленый свет региональным отелям и гостиницам. Их работу он официально разрешил своим постановлением.

Специальная обработка - каждые полчаса

Туристов сейчас немного, а вот местные жители оценили: загородный отель - куда более привлекательное место для изоляции, чем квартира в огромном доме. Правда, присматриваясь к отелям, кто-то усомнится: а это безопасно? Не подстерегает ли там «корона»? Вопросы справедливые. Требования властей к предприятиям туристической отрасли - серьезные. Если открываешь двери посетителям - будь любезен обеспечить безопасность. Судя по всему, в «Борвихе» гости могут чувствовать себя спокойно.

Приехав в отель, вы чудесно отдохнете в уютных номерах. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Приехав в отель, вы чудесно отдохнете в уютных номерах. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

- Делаем ежедневную уборку помещений с использованием специальных моющих и дезинфицирующих средств. Каждые полчаса проводим обработку абсолютно всех поверхностей. Для уборки всех помещений используем специальные средства, прошедшие сертификацию Роспотребнадзора. Мы заботимся о безопасности наших гостей, поэтому к работе допускаются только здоровые сотрудники. Правилами внутреннего распорядка установлено обязательное измерение температуры тела работников смен, контроль состояния здоровья каждого, - говорится на сайте отеля.

Столы расставлены на такой дистанции, чтобы посетители не рисковали своим здоровьем. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Столы расставлены на такой дистанции, чтобы посетители не рисковали своим здоровьем. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Сотрудники «Борвихи» добавляют, что у них и в обычные времена жесткие требования к санитарным условиям. А сейчас они усилены особенно.

- Клининговая служба, служба горничных переведены в особый режим. Постоянно идет контроль за их работой. Даже уровень чистоты поверхностей проверяем. В прачечной установлено специальное оборудование, в котором все белье проходит термическую обработку, - рассказывают в «Борвихе». - И гости, и персонал отеля обеспечены одноразовыми перчатками, индивидуальными масками. Во всех помещениях установлены санитайзеры.

Безопасный спорт

Понятно, что если во время отпуска (да хоть и в выходные) ехать в отель, то уж точно не гоже брать с собой картошку, вареные яйца и макароны. Хочется гастрономического счастья, но пусть его обеспечат другие. Не вопрос!

- Организация питания навынос благодаря службе рум-сервиса также позволяет обеспечить режим самоизоляции. Ассортимент блюд в «Борвихе» продуман, сбалансирован, позволяет гостям попробовать даже сложные в приготовлении дома блюда, - продолжают в отеле.

В «Борвихе» вы сможете и отдохнуть, и укрепить иммунитет. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

В «Борвихе» вы сможете и отдохнуть, и укрепить иммунитет. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Уж поверьте, эти скромные слова не раскрывают мастерства здешних поваров. Эти люди готовят так, что затмевают лучших шеф-поваров с турецких берегов.

Конечно, рванув в лесной отель, оставив шумный мегаполис ради живописных мест, всякий горожанин пожелает набраться сил, подтянуть здоровье. В «Борвихе» вы определенно не прогадаете. Только подумайте, как пахнет этот лесной воздух, только представьте, какой коктейль ароматов создают здешние сосны и цветы, свежий бриз с Обского моря. Это одновременно и релакс, и эстетическое удовольствие, и иммунитет.

Для любителей спорта созданы все условия. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Для любителей спорта созданы все условия. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

А чтобы вы могли разогнать в жилах кровь, к вашим услугам спортивные площадки. Да-да, на них тоже действуют строгие правила безопасности. Чтобы не было лишних контактов, персонал «Борвихи» предлагает посещение площадок по графику. Так что поиграть в теннис или волейбол можете исключительно со своей компанией.

При всех этих преимуществах будьте готовы только к одной сложности: начинается сезон отпусков, а значит, места в отеле могут быстро разобрать. Так что лучше позаботьтесь о своем отдыхе заранее.

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