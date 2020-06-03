Маленький рай под Новосибирском: мы нашли для вас место, где можно отдохнуть в отпуске

Помните, как зимой у вас на работе составляли графики отпусков? Наверняка многие конкурировали за летние месяцы, вынашивали планы. А кто-то без графиков и бумаг ждал теплого сезона, чтобы вырваться подальше из шумного мегаполиса.

Оазис под Новосибирском

Пора отпусков настала, но сесть на самолет в Турцию - не вариант. Сейчас нас не ждут ни на Пхукете, ни на Гоа, ни в Батуми. Но махнуть на природу все-таки можно. Совсем рядом - в Новосибирской области - есть живописные места, где можно отдохнуть от каменных джунглей. Да еще и здоровье укрепить.

Приехать в отель можно всей семьей. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Не будем блуждать по закоулкам региона, ткнем в точку совсем поблизости - Бердск. Какие там леса, какой воздух… Открываем карту, ищем что-нибудь рядом с Обским морем - и вот, пожалуйста, у самого берега стоит отель. Пара кликов в интернете, и мы уже видим, что попали (пока виртуально) в «Борвиху» - так называется это славное место. Давайте познакомимся с ним поближе.

Это чудесное место для прогулок. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Начнем с того, что отель открыт и ждет вас. Да, когда в мире началась злополучная пандемия коронавируса, многие предприятия попали под удар. В числе тех, кому досталось больше всех, оказались отели, санатории, профилактории… Они остались совсем без клиентов. Их услуги, согласитесь, даже по «удаленке» не предоставишь. Но уже в начале апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал зеленый свет региональным отелям и гостиницам. Их работу он официально разрешил своим постановлением.

Специальная обработка - каждые полчаса

Туристов сейчас немного, а вот местные жители оценили: загородный отель - куда более привлекательное место для изоляции, чем квартира в огромном доме. Правда, присматриваясь к отелям, кто-то усомнится: а это безопасно? Не подстерегает ли там «корона»? Вопросы справедливые. Требования властей к предприятиям туристической отрасли - серьезные. Если открываешь двери посетителям - будь любезен обеспечить безопасность. Судя по всему, в «Борвихе» гости могут чувствовать себя спокойно.

Приехав в отель, вы чудесно отдохнете в уютных номерах. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

- Делаем ежедневную уборку помещений с использованием специальных моющих и дезинфицирующих средств. Каждые полчаса проводим обработку абсолютно всех поверхностей. Для уборки всех помещений используем специальные средства, прошедшие сертификацию Роспотребнадзора. Мы заботимся о безопасности наших гостей, поэтому к работе допускаются только здоровые сотрудники. Правилами внутреннего распорядка установлено обязательное измерение температуры тела работников смен, контроль состояния здоровья каждого, - говорится на сайте отеля.

Столы расставлены на такой дистанции, чтобы посетители не рисковали своим здоровьем. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Сотрудники «Борвихи» добавляют, что у них и в обычные времена жесткие требования к санитарным условиям. А сейчас они усилены особенно.

- Клининговая служба, служба горничных переведены в особый режим. Постоянно идет контроль за их работой. Даже уровень чистоты поверхностей проверяем. В прачечной установлено специальное оборудование, в котором все белье проходит термическую обработку, - рассказывают в «Борвихе». - И гости, и персонал отеля обеспечены одноразовыми перчатками, индивидуальными масками. Во всех помещениях установлены санитайзеры.

Безопасный спорт

Понятно, что если во время отпуска (да хоть и в выходные) ехать в отель, то уж точно не гоже брать с собой картошку, вареные яйца и макароны. Хочется гастрономического счастья, но пусть его обеспечат другие. Не вопрос!

- Организация питания навынос благодаря службе рум-сервиса также позволяет обеспечить режим самоизоляции. Ассортимент блюд в «Борвихе» продуман, сбалансирован, позволяет гостям попробовать даже сложные в приготовлении дома блюда, - продолжают в отеле.

В «Борвихе» вы сможете и отдохнуть, и укрепить иммунитет. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

Уж поверьте, эти скромные слова не раскрывают мастерства здешних поваров. Эти люди готовят так, что затмевают лучших шеф-поваров с турецких берегов.

Конечно, рванув в лесной отель, оставив шумный мегаполис ради живописных мест, всякий горожанин пожелает набраться сил, подтянуть здоровье. В «Борвихе» вы определенно не прогадаете. Только подумайте, как пахнет этот лесной воздух, только представьте, какой коктейль ароматов создают здешние сосны и цветы, свежий бриз с Обского моря. Это одновременно и релакс, и эстетическое удовольствие, и иммунитет.

Для любителей спорта созданы все условия. Фото предоставлено отелем «Борвиха»

А чтобы вы могли разогнать в жилах кровь, к вашим услугам спортивные площадки. Да-да, на них тоже действуют строгие правила безопасности. Чтобы не было лишних контактов, персонал «Борвихи» предлагает посещение площадок по графику. Так что поиграть в теннис или волейбол можете исключительно со своей компанией.

При всех этих преимуществах будьте готовы только к одной сложности: начинается сезон отпусков, а значит, места в отеле могут быстро разобрать. Так что лучше позаботьтесь о своем отдыхе заранее.