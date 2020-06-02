Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 июня 2020 года: от заразы умерли 34 человека, больным разрешили лечиться дома

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 3020 человек, среди них — 181 ребенок. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 106 человек. В отделениях реанимации находятся 67 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 20 пациентов.

ДВА МЕСЯЦА БОРЬБЫ СО СМЕРТЬЮ

Врачи Новосибирска два месяца боролись за жизнь 57-летней пациентки с COVID-19, но не смогли ее спасти. Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, у больной была крайне тяжелая степень коронавирусной инфекции. Кроме того, у пациентки наблюдались выраженные нарушения метаболизма, ожирение третьей степени, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Теперь число жертв коронавируса в Новосибирской области составляет 34 человека.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМУ

Минздрав разрешил лечиться от коронавируса дома — но только от бессимптомной формы болезни. Врачи считают, что в домашних условиях можно проводить и всю необходимую терапию. Важно учитывать, что у пациентов с бессимптомной формой, как правило, нет осложнений или ухудшения состояния.

ЭКС-НАЧАЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКИХ УЧАСТКОВЫХ ОСПОРИЛА УВОЛЬНЕНИЕ

Экс-начальник участковых полиции Новосибирска Елена Устинова оспорила свое увольнения. Женщина подала в суд, требует восстановить ее на службе и выплатить упущенные доходы и компенсацию морального вреда. Напомним, скандал с Еленой Устиновой облетел всю страну в апреле 2020 года. Тогда в интернет попали аудиосообщения, в которых она якобы отдавала приказ штрафовать всех «поголовно» за нарушение самоизоляции.

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