2020-06-02T14:58:47+03:00
Политика

Новосибирская «Единая Россия» назвала тройку лидеров списка на выборах в областное Заксобрание

В Новосибирской области подвели итоги праймериз партии «Единая Россия», прошедших в онлайн-формате
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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В ходе проведения предварительного голосования в регионе было зарегистрировано 99 тысяч 774 выборщиков, из которых проголосовали – 83 608 человек, это почти 4% от общего числа избирателей.

Наибольшую активность проявили жители Сузунского, Краснозерского, Колыванского, Здвинского, Болотнинского, Чистоозерного, Черепановского, Чановского, Мошковского, Кыштовского, Карасукского и Каргатского районов области, где явка составила более 8% от всех избирателей в каждом районе.

В Новосибирске самыми активными оказались жители Ленинского, Кировского, Советского и Первомайского районов, в которых явка составила более 1, 5 % от общего количества голосующих. В итоге Новосибирская область вошла в тройку регионов-лидеров по активности выборщиков.

Партийный список «Единой России» возглавил секретарь Новосибирского регионального отделения партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Кроме него в «тройку» вошли депутат Государственной думы РФ Александр Карелин и спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Андрей Шимкив, Андрей Травников и Александр Карелин. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Андрей Шимкив, Андрей Травников и Александр Карелин. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Как отметил лидер новосибирских единороссов, в этом году формируется политический стержень региона на ближайшие пять лет, и «Единая Россия» настроена на победу, чтобы занять уверенные позиции и формировать будущее Новосибирской области. Комментируя итоги праймериз, Андрей Травников поблагодарил коллег за доверие – выдвижение его кандидатуры в тройку лидеров.

- Мы не ставили цель в искусственной ротации существующего депутатского корпуса, но, тем не менее, обновление – значительное. Отмечу большое количество новых лиц – участников предварительного голосования. Это кадровый резерв регионального отделения, – сказал Андрей Травников.

Андрей Шимкив отметил, что в праймериз приняла участие практически треть сторонников и беспартийных от общего числа кандидатов предварительного голосования. Александр Карелин, уже представлявший наш регион на выборах в разные годы, добавил, что команда, в которую он вошел, достаточно опытна во многих вопросах и ее поддержат большинство избирателей в ходе выборной кампании.

Эксперты отмечают, что сейчас перед властью стоят серьезные вызовы и поэтому она должна начать работать по новым стандартам, о которых ранее заявлял губернатор Травников. Основные задачи, которые нужно будет решать партии в ближайшее время – привлечение необходимых ресурсов для восстановления экономики после пандемии коронавируса и обеспечение жителям защиты и своевременной помощи.

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