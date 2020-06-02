2020-06-02T09:26:52+03:00
Недвижимость

30 лет мы строим для вас! Делаем лучшее - доступным

Приоритет - надежность и качество
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Фото: Концерн «Сибирь».Фото: Концерн «Сибирь».
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Концерн «Сибирь» на строительном рынке Новосибирска является синонимом надежности. За 30 лет работы было построено почти 2 000 000 кв. м жилья, все дома были сданы точно в срок. Немудрено, что инвесторами застройщика становятся не только те, кто покупает свою первую квартиру или хочет расширить жилплощадь, но и желающие выгодно инвестировать в недвижимость еще на начальном этапе строительства. С 2019 года дополнительным финансовым гарантом надежности стали банковские эскроу-счета, которые концерн стал использовать одним из первых в нашем регионе.

Ни года без развития

Масштабное благоустройство и парки во дворах. В новых комплексах застройщика успешно реализована концепция «Двор без машин», где есть детские площадки, турники, уличные тренажеры, беговые дорожки и площадки для игр с мячом. Продумано все до мелочей: от безопасного прорезиненного покрытия против травм до скамеек для родителей и многоуровневого освещения.

Первым за Уралом концерн внедрил систему видеонаблюдения и контроля доступа. Камеры, установленные в подъездах, лифтах и во дворах, позволяют благодаря специальному приложению на смартфоне из любой точки мира следить за тем, что происходит во дворе.

Каждый год «Сибирь» совершенствует свой подход к планировке и отделке мест общего пользования. Витражные входные группы и большие окна - чтобы наполнить просторные холлы парадной дневным светом, отделочные материалы в природном стиле - чтобы уют и гармония чувствовались с первого шага в подъезд, современные бесшумные лифты - для дополнительного комфорта гостей и жителей дома. Не забыли и про вместительные колясочные, где можно хранить не только коляски, но и велосипеды.

В зеленом сердце города

ЖК Сокольники - идеальный выбор для тех, кто хочет, просыпаясь, наблюдать рассвет над сосновым бором, открывая окно, вдыхать хвойный воздух, ежедневно гулять в лесу, ведь он расположен непосредственно рядом с домом. В то же время всего в 300 метрах расположена остановка общественного транспорта, а чуть дальше - станция электропоезда. Рядом детские сады, школа, супермаркеты, аптеки.

Изюминка ЖК Радуга Сибири - живописное озеро с уютной набережной, где уложено более 4000 кв. м газона и высажено более 300 деревьев, предусмотрены прогулочные и беговые дорожки, скамейки и детская площадка. Из окон большинства квартир открывается вид на озеро или зеленые насаждения.

Сейчас покупать - выгодно

Благодаря «Госпрограмме-2020» от банка ПСБ купить квартиру от надежного застройщика можно на условиях ипотеки всего под 6% годовых. Программа действует до 1 октября, но тянуть с оформлением не стоит.

- Сегодня есть все предпосылки, что к осени стоимость квадратных метров вырастет. Это обусловлено тем, что многие строители не смогли работать в новых условиях и покинули рынок, то есть спрос растет, а предложение - падает. К тому же с начала года увеличилась стоимость строительных материалов и топлива, это не считая того, что на расходы застройщиков повлияло введение системы эскроу-счетов, - объясняет руководитель отдела продаж Концерна «Сибирь» Наталья Букина.

Сейчас стоимость квартиры в ЖК Радуга Сибири и ЖК Сокольники начинается от 1 500 000 рублей. С учетом ипотеки под 6% годовых ежемесячный платеж ниже, чем стоимость аренды квартиры. Да, и платите вы за свое жилье в новом, комфортном доме, а не за «чужие» квадратные метры в старой «панельке» без двора и парковок.

Вам с отделкой или без?

Еще на этапе покупки застройщик предлагает выбор: квартира под самоотделку, «Чистый лист» или с дизайнерской отделкой под ключ.

Исключение - клубный дом № 4 в ЖК Сокольники, где всего 8 жилых этажей и во всех квартирах предусмотрена отделка «Чистый лист» с санузлом под ключ и установкой сантехники. Приятный бонус: кладовое помещение для хранения сезонных вещей - в подарок!

Записывайтесь на экскурсию и бронируйте квартиру по телефону 2-100-103 или на сайте csib54.ru. Подписывайтесь на аккаунт Концерна «Сибирь» koncernsberia в «Инстаграме», чтобы следить за ходом строительства и новостями.

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