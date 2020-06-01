Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 июня 2020 года: ослабление самоизоляции и штрафы для участников скандальной вечеринки

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 июня 2020 года. С начала эпидемии заразились 2914 человек, среди них — 176 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 105 человек.

COVID-19 У ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки врачи выявили семь новых заболевших коронавирусом среди детей. Всего в регионе диагноз подтвержден уже у 176 маленьких пациентов. Сейчас в детской больнице №3 находятся 66 детей с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом.

СМЕРТЬ ПЕНСИОНЕРА

В Новосибирске появилась новая жертва COVID-19: врачи не смогли спасти 66 летнего мужчину. Общее число смертей от COVID-19 увеличилось до 33 человек.

ОСЛАБЛЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Власти Новосибирской области больше не отправляют гостей региона на самоизоляцию. Ограничение действовало в апреле-мае для людей, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия) любым видом транспорта. Теперь им можно не соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

ДЕСЯТКИ ШТРАФОВ В СУТКИ

Всего за два дня полиция оштрафовала 138 человек за нарушение масочного режима в Новосибирске. Протоколы составляли не только на пешеходов, но но и на владельцев бизнеса. Минимальная сумма штрафа для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей составляет 30 тысяч рублей, напомнили власти.

ПАССАЖИРКА БЕЗ МАСКИ УСТРОИЛА ДЕБОШ

Сибирячка устроила скандал в трамвае, отказавшись надевать маску в транспорте. Кондуктору пришлось остановить трамвай и вызвать полицию, вскоре на линии образовалась пробка из трамваев.

ЧТО УВИДИМ НА ПАРАДЕ?

Новосибирцы 24 июня увидят Парад Победы, отложенный из-за коронавируса. В праздничном параде в этом году будет задействовано около 2 тысяч участников и более 50 единиц военной техники. К примеру, комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, Урал — 4320 с 2А65 «МСТА-Б» и системы «Град». Впервые в этом году жители и гости сибирской столицы увидят танки Т-72 Б3.

УЧАСТНИЦ ВЕЧЕРИНКИ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА ОШТРАФОВАЛИ

Три участницы скандальной вечеринки на площади Ленина получили штрафы. Суд назначил штрафы от трех до пяти тысяч рублей только за участие в запрещенной дискотеке и нарушение правил самоизоляции.

КОНЦЕРТ В МИНУС

Солист новосибирской группы «Рви Меха» Александр Петенев получил штраф в пять тысяч рублей за уличный концерт во время самоизоляции. Музыканта обвинили в «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Лидер группы не согласен с решением Центрального районного суда и думает обжаловать его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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