Нарушения масочного режима стали причиной многочисленных конфликтов

Впервые за весь период пандемии за последние три дня произошло более 10 «масочных» правонарушений. Антирекорд – 6 случаев, был достигнут 30 мая 2020 года. На все происшествия, случившиеся в общественных местах, выезжали группы быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ.

29.05.2020 г. в 16:48 в супермаркете на ул. Кирова защитную маску категорически не хотела надевать женщина цыганской национальности. По этой причине ей было отказано в обслуживании. Цыганка матерно выругалась в адрес продавцов, бросила товары и ушла из магазина, не дожидаясь вызванной продавцами ГБР.

29.05.2020 г. в 20:25 в супермаркете домашней еды на ул. Нарымская покупатель отказался при входе надевать маску. Он беспрепятственно прошел в торговый зал, набрал продуктов, но на выходе получил отказ в обслуживании из-за отсутствия средства защиты. Мужчина устроил скандал, который помогли урегулировать подъехавшие бойцы ГБР. Они вывели покупателя из магазина.

30.05.2020 г. в 11:06 в гастрономе на ул. Игарская посетительница устроила скандал, так как тоже не хотела надевать защитную маску. При этом женщина не уходила из магазина, и продолжала ругаться до того момента, пока продавцы не нажали тревожную кнопку и вызвали ГБР. Заметив это, скандалистка удалилась.

30.05.2020 г. в 11:11 в гипермаркете на проезде Энергетиков посетитель, которому было предложено надеть маску, проигнорировал требование, прошел в торговый зал, взял бутылку вина стоимостью 300 рублей и получил на кассе отказ в обслуживании. Разозлившись, мужчина с силой ударил бутылкой о кассовый стол, отчего та разбилась, и убежал. Администрацией магазина по данному факту подано заявление в полицию.

В это же самое время другой посетитель этого магазина устроил настоящее шоу. На предложение надеть защитную маску он надел себе на голову пятилитровую пластиковую бутылку с обрезанным дном и ходил в таком виде по торговому залу. На кассе мужчина решил переодеться: натянул на руки перчатки, на голову – канцелярскую мультифору, а на нос водрузил очки. Тем не менее, из-за отсутствия маски ему было отказано в обслуживании, в ответ на что мужчина устроил скандал, вероятно посчитав, что предпринятых им мер безопасности достаточно для защиты от коронавируса. Только бойцам ГБР удалось успокоить нарушителя и выпроводить его из магазина.

30.05.2020 г. в 13:24 в супермаркете на ул. 1905 года двое молодых людей отказались при входе надеть маски, и потом на кассе соответственно получили отказ в обслуживании. Увидев, что кассир нажала кнопку тревожной сигнализации, несостоявшиеся покупатели побросали товары и убежали. Ущерб магазину причинен не был.

30.05.2020 г. в 21:41 в супермаркете домашней еды на ул. Нарымская взрослые мужчина и женщина не только не стали надевать защитные маски на входе в магазин, но еще и документально зафиксировали свое правонарушение – сняли происходящее на телефон. Заметив, что персонал вызвал охрану, они стремительно покинули магазин.

30.05.2020 г. в 23:22 в супермаркете на ул. Кошурникова молодой человек, протестуя против требования надеть маску, прошел в торговый зал, открыл и демонстративно выпил две бутылки кефира. После чего прошел на кассу, чтобы оплатить их. Но молодому человеку из-за отсутствия маски в этом было отказано. Прибывшие по вызову бойцы ГБР передали нарушителя сотрудникам полиции.

31.05.2020 г. из-за отсутствия защитных масок было отказано в обслуживании ещё двум посетителям магазинов на ул. Б. Богаткова и ул. Кирова. Скандалившие посетители без средств индивидуальной защиты были задержаны гвардейцами и переданы сотрудникам полиции.

Напоминаем, что масочный режим в Новосибирской области продлен до 30 июня. Защитную маску необходимо носить при проезде в общественном транспорте и при посещении общественных мест, в т. ч. магазинов.