«Все переболеем, не надо драмы»: русская Барби заявила, что маски носят рабы

Юлия Кригер известна не только в Новосибирске, но и во всей стране из-за необычной внешности. Длинные тонки ножки, параметры, близкие к кукольным - эту блондинку многие называют русской Барби. Но не только фигурой примечательна красотка - Юля частенько во всеуслышание делает весьма противоречивые заявления. В этот раз девушка высказалась по поводу масочного режима.

Юлия уверена, что маски не помогут защититься от вируса. Фото: личный архив.

- Все как сумасшедшие начали носить маски. И все бы ничего - дело каждого, но забавный факт... Ты заходишь в продуктовый магазин, все набираешь, а на кассе тебе говорят, что без маски ничего не продадут. Но вы можете приобрести маску на кассе. Это же все меняет? Про логику, конечно, никто ничего не слышал. Во-первых, маски нужно менять как минимум каждые два часа. Сомневаюсь, что все это делают. Во-вторых, давно доказано, что они не спасают. Врачи в полной экипировке заболевают, а тут маска какая-то. В-третьих, раньше маски носили только рабы, чтобы не плевали в своих хозяев. Ну и плюс это подавляет дух и волю. В-четвертых, у многих обострятся болезни легких (туберкулез и т. д.) из-за постоянного ношения маски. Так что - да, носите на здоровье, а я - пас! - написала девушка в социальных сетях.

Сибирячка маску не наденет из-за мнения психологов. Да и фото наверняка получится не очень. Фото: личный архив.

Мы решили уточнить у Юлии, не возникало ли у нее проблем в городе из-за такого протестного поведения, ведь сейчас в Новосибирске тщательно следят за соблюдением режима.

- Я маску ни разу в жизни не надевала и не собираюсь. В общественном транспорте у меня в связи с этим проблем не возникало, так как я давно им не пользуюсь. Но если бы вдруг такое случилось и мне пришлось бы доказывать свою правоту, это было бы ужасно. В магазине были такие случаи - меня отказывались обслуживать без маски. Но я тогда просто разворачивалась и уходила. Всегда есть альтернатива - есть места, где на твое лицо не обращают внимания, - рассказала «КП» - Новосибирск» Юлия Кригер.

Красавица Юля даже в магазин ходит без средств защиты. Фото: личный архив.

- Вы считаете, что маска не спасает от вируса? Или вообще в коронавирус не верите?

- Нет, в коронавирус я верю. Просто учеными доказано, что маски не спасают ни от чего абсолютно. А с психологической точки зрения ношение маски подавляет волю человека. И это тоже доказано. Психологи говорят, что ношение маски и закрытие рта - это ограничение в общении, высказываниях, это действует на подсознательном уровне. Ношение перчаток также блокирует возможность действия.

Юлия не соблюдает правила самоизоляции. Фото: личный архив.

- Как же вы тогда защищаетесь от возможной угрозы?

- А зачем себя ограждать от чего-то? Все переболеем. Не надо драмы. Правила самоизоляции я не соблюдаю.

Тем не менее в Новосибирской области продолжает действовать масочный режим. Людям в общественных местах необходимо использовать средства защиты. В транспорте, например, сотрудники полиции и других ведомств проводят рейды. Те, кто оказался в этот момент без маски, должны либо надеть ее, либо покинуть автобус, троллейбус или трамвай. Штрафы не выписывают - пока обходятся разъяснительными беседами.

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