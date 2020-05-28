Начало летних каникул - повод повторить с детьми правила электробезопасности

В связи с действием ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, всю последнюю четверть многие ученики провели на дистанционном обучении, а выпускники остались без традиционных последних звонков.

Начинаются продолжительные летние каникулы, однако в этом году поездки в загородные лагеря, пансионаты и другие места массового отдыха детей до нормализации обстановки с пандемией коронавируса в большинстве своем будут заменены на пребывание на дачах и в сельской местности у родственников, а некоторые дети и вовсе останутся в городе.

Именно в эти дни, несмотря на все ограничения, ребята будут массу времени проводить на улице, зачастую без должного присмотра.

Поэтому взрослым стоит серьезно отнестись к вопросам безопасности детей. Родители должны рассказать детям о том, какую опасность таят в себе электроустановки во дворах или протянувшиеся вдоль улиц линии электропередачи, а также о самых элементарных правилах обращения с электричеством в быту.

Большую методическую помощь могут оказать информационные ресурсы АО «РЭС». На официальном сайте компании www.eseti.ru создан специальный раздел, содержащий всю необходимую информацию по профилактике детского травматизма. Там же можно скачать материалы наглядной агитации, выполненные в виде красочных листовок-комиксов и плакатов, или посмотреть вместе с ребенком поучительные короткие анимационные ролики, демонстрирующие, к чему приводят шалости с электричеством и беспечное отношение к нему.

Энергетики в отсутствие живого общения с учащимися в ходе проведения уроков, лекций и классных часов по теме электробезопасности тем не менее продолжают вести профилактическую работу с помощью средств массовой информации, регулярно размещая информационные материалы в печатных и электронных изданиях.

Накануне летних каникул специалисты АО «РЭС» в очередной раз напоминают взрослым и детям несложные правила электробезопасности.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Категорически запрещается:

• пользоваться электроприборами без разрешения взрослых;

• браться за провода электроприборов мокрыми руками;

• проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

• влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

• делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП;

• набрасывать на провода воздушных линий электропередачи посторонние предметы, запускать воздушного змея или радиоуправляемые летательные аппараты под ЛЭП;

• ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов вблизи линий электропередачи;

• приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 метров;

• разводить костры в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Очень важно, чтобы родители перед отправкой детей на летний отдых акцентировали внимание на том, что электричество - это смертельная опасность. Электрическая энергия, используемая в любых электроустановках и бытовых электроприборах, не терпит беспечного отношения и нарушения правил электробезопасности.

Необходимо еще раз показать детям знаки электробезопасности, которые вывешиваются на наружных частях электроустановок и ограждениях для предупреждения людей об опасности поражения электрическим током, и объяснить их значение.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

«Осторожно! Электрическое напряжение» (треугольник с черной каймой, на желтом фоне которого нанесена черная стрела-молния), таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напряжение» и другие.

АО «РЭС» обращается ко всем родителям: не уставайте напоминать детям о правилах электробезопасности. Не забывайте, что вы являетесь для своих детей образцом поведения, а значит, сами не допускайте нарушения этих правил. В сознании ребенка должно четко сформироваться убеждение, что электроустановки - это источник повышенной опасности. И тогда электричество будет нести только свет, а летний отдых не будет омрачен никакими чрезвычайными происшествиями.