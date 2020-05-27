Передача электросетей в АО «РЭС»: положительный опыт застройщиков

Являясь крупнейшей электросетевой компанией Новосибирской области, акционерное общество «Региональные электрические сети» ведет активную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства на территории региона. Основными целями этого процесса являются обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, а также обеспечение энергетической безопасности Новосибирской области за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики.

Многолетний опыт работы, высококвалифицированный персонал, оснащенность разнообразной современной техникой и оборудованием, материалами и инструментами - все это позволяет АО «РЭС» осуществлять профессиональную эксплуатацию и качественное обслуживание всего электросетевого хозяйства - от распределительных до высоковольтных сетей - и обеспечивать надежное электроснабжение всех категорий потребителей в любых условиях.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Стоит отметить, что в рамках консолидации энергетики рассматривают предложения о передаче различных категорий объектов - от бесконтрольно функционирующих до электросетевой инфраструктуры, подготовленной при возведении различных объектов.

При этом собственники электроустановок, передаваемых в АО «РЭС», получают очевидные выгоды от такого сотрудничества, снимая с себя определенные риски и снижая затраты. Для надлежащего обслуживания электросетей необходимо иметь персонал соответствующей квалификации, а также создавать все условия для строгого соблюдения специальных норм эксплуатации электрических сетей и правил охраны труда. Кроме того, в процессе эксплуатации возникает масса издержек, связанных с оплатой текущего ремонта, потерь в электрических сетях, а также прочими платежами, в том числе в связи с компенсацией последствий ненадлежащей эксплуатации электросетей.

После передачи (продажи) своих объектов электросетевого хозяйства владельцы снимают с себя ответственность не только за содержание этих объектов, но и за надежность и качество электроснабжения потребителей, подключенных к данным сетям. В свою очередь потребители могут рассчитывать на то, что высокий профессионализм и опыт персонала АО «РЭС», а также высокая степень технической оснащенности обеспечат высокое качество эксплуатации и технического обслуживания сетей и, соответственно, надежное и бесперебойное электроснабжение.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Примером успешного опыта сотрудничества собственников электросетей и энергетиков может служить ряд объектов, принятых АО «РЭС» в эксплуатацию и успешно обслуживаемых компанией. Так, в 2018 году в эксплуатационную ответственность филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» были приняты объекты, посредством которых осуществляется электроснабжение порядка 70 жилых домов в одном из коттеджных поселков Первомайского района города Новосибирска. Застройщик данного поселка передал в сетевую организацию по договору две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, порядка 135 метров кабельных и почти 3000 метров воздушных линий электропередачи. Все объекты были включены в соответствующие базы данных, электрические схемы и планы технического обслуживания филиала АО «РЭС», а проживающим в поселке потребителям обеспечивается качественное электроснабжение.

В 2019 году Общество приобрело электросети у застройщика 26-этажного жилого дома класса комфорт+ в Дзержинском районе города Новосибирска. В их состав входят трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и более 60 метров кабельных линий 6 - 10 кВ. В настоящее время данные объекты также обслуживают специалисты филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», обеспечивая надежное электроснабжение порядка 300 квартир, нескольких помещений общественного назначения и подземной автостоянки.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В конечном итоге консолидация электросетевых объектов, проводимая Обществом, имеет ряд неоспоримых преимуществ как для собственников сетей, так и для конечных потребителей. Выбрав АО «РЭС», вы можете быть уверены в стабильности качества и бесперебойности подачи электрической энергии на ваши объекты, будь то крупный завод, малое предприятие или жилой дом.

Подать заявку на передачу объектов в крупнейшую электросетевую компанию области можно в электронном виде по адресу: info@eseti.ru или путем направления письма-предложения (заявки) в простой письменной форме с приложением копий необходимых документов по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а.

Наша справка

Срок рассмотрения заявки не превышает 60 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов на передаваемый электросетевой актив. Вся необходимая информация для владельцев электросетей представлена на официальном сайте компании www.eseti.ru в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС».