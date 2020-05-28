Бассейн и SPA, девочки в бикини: отель приглашает сибиряков развлечься во время самоизоляции

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим ограничений до 30 июня. Фитнес-центрам, спортклубам, массажным салонам и ресторанам работать по-прежнему не разрешено. Однако читатели сообщают о том, как предприниматели хитрят. Например, в одном из отелей в Бердске работают SPA-центр и бассейн, девушки постят в «Инстаграме» фото в бикини и без масок. Корреспондент КП-Новосибирск узнал, насколько это законно, что грозит нарушителям постановлений и как выживает гостиничный бизнес в условиях самоизоляции.

Новосибирские отели переживают не лучшие времена. Фото: 2gis.

«МЫ ВАМ СКИДКУ СДЕЛАЕМ»

Заходим на сайт отеля и сразу видим различные акции на проживание, посещение и праздники. «Гостиница работает в обычном режиме, аквацентр, SPA, рестораны готовы к приему гостей», - написано на главной странице. Звоним под видом заинтересованного клиента. Администраторы рассказывают, как соблюдаются меры безопасности: ежедневная уборка помещений с помощью специальных дезинфицирующих средств, для уборки SPA и аквацентра применяется специальный антисептик.

- Вы можете приехать отдохнуть или, например, отметить день рождения. Будет действовать скидка 15% как для именинника. Также будут бонусы на посещение аквацентра и SPA-салона, - рассказала администратор отеля. - Мы работаем в обычном режиме, потому что по документам наш вид деятельности - гостиничный бизнес, а гостиницам работать разрешено.

Ресторан внутри гостиничного комплекса работает в обычном режиме. Администратор с придыханием начинает рассказывать о залах, называет средний чек и спрашивает, чем еще может помочь.

- Также в стоимость вашего проживания будет включено посещение бассейна, аквацентра, тренажерного зала. За безопасность не переживайте, у нас все сотрудники ходят в масках и перчатках, - заверила администратор. - Со стороны гостей соблюдения масочного режима мы требовать не можем, но приветствуем.

Изучая фотографии гостей отеля в «Инстаграме», понимаем, что о масочном режиме там и не слышали. Гости спокойно купаются в бассейне без средств защиты. Ну а как плавать в маске? Да и социальная дистанция там не соблюдается.

В Новосибирске действует социальная справочная служба, ее номер (383) 375-87-87, сюда можно сообщать о готовящихся в городе вечеринках. Мы рассказали о работе развлекательного сектора отеля. Нам пообещали, что отреагируют:

- Если будут выявлены нарушения, сначала на организацию составят административный протокол. Потом дело будет передано в суд, а уже там решат, какую меру наказания выбрать для владельцев гостиницы.

В некоторых гостиницах перестали оказывать дополнительные услуги.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ЗАСЕЛЯЕМ ВСЕХ, КРОМЕ ПРИЕЗЖИХ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Пока одни гостиницы «делают деньги» и не обращают внимания на санитарные нормы, другие стараются выжить в условиях режима самоизоляции. Одной из гостиниц в центре Новосибирска пришлось закрыть ресторан, фитнес-зал и SPA-центр.

- Пока мы работаем только на заселение. У нас живут граждане России, но только те, кто прилетел не из Москвы или Санкт-Петербурга, - объяснила корреспонденту КП-Новосибирск Анастасия Букреева, ведущий специалист отдела продаж отеля Marriot.

Для безопасности посетителей в гостинице установили санитайзеры, увеличили частоту уборок в здании и номерах. Весь персонал оснащен масками и перчатками. Для посетителей наличие маски тоже обязательно.

В гостинице «Северная» живут 12 человек. Фото: 2gis.

Еще тяжелее приходится другим, более мелким отелям. Из-за отсутствия наплыва туристов и действующих ограничений губернатора в гостинице «Северная» почти никто не живет.

- Нашей гостинице осенью исполнится 59 лет, это единственная муниципальная гостиница в городе. При этом мы сами зарабатываем на выплаты сотрудникам, налоги и прочее, - поделился с КП-Новосибирск директор МУП «Сибирское гостеприимство» Вячеслав Федотов. - Загрузка за апрель - май упала на 98%.

Сейчас в гостинице проживают всего 12 человек. Все - командировочные, приехали из Красноярска и Томска. В марте все было на грани фола - жили то пять, то один человек. Каждый гость перед заселением обязательно проходит осмотр.

Директор переживает, что деньги, заработанные за первый квартал, скоро закончатся и гостиницу придется закрыть.

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