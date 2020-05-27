Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 мая 2020 года: новый рекорд по числу заболевших - почти сотня зараженных за сутки

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 мая 2020 года. По новым данным, с начала вспышки заразились 2397 человек, среди них — 144 ребенка. В отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска лечатся 64 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.

ПОЧТИ СТО ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ

Рост заболеваемости коронавирусом снова бьет рекорды — за прошедшие сутки врачи подтвердили диагноз COVID-19 у 97 человек. В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1562 человека, в том числе пациенты с подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Врачи сообщили о новой смерти от COVID-19 — в больнице скончалась 64-летняя женщина. Число смертей в регионе выросло до 31 человека.

ТАБЛЕТКИ ОТ COVID-19

Новосибирские ученые разработали новое лекарство от коронавируса, улучшив старый американский препарат. Основной компонент лекарства - интерферон лямбда - был выведен 15 лет назад в США для лечения вирусного гепатита.

70% ЗАБОЛЕВШИХ НЕ НОСИЛИ МАСКИ

Минздрав Новосибирской области сообщил, что 70% заболевших коронавирусом не носили медицинские маски.

В ведомстве подчеркивают: в новосибирских больницах ежедневно следят за наличием медицинских масок у персонала. Также, врачи регулярно получают новые костюмы инфекциониста, расход составляет 31 тысячу штук в неделю.

ПОЛИЦИЯ ДЕЖУРИТ НА ПЛОЩАДИ

Новосибирская полиция организовала круглосуточное дежурство на площади Ленина после скандальной вечеринки. Корреспонденты «КП-Новосибирск» заметили, что напротив БЦ «Аркада» появился припаркованный автомобиль ППС.

ПАРАД В ИЮНЕ

В Новосибирске проведут Парад Победы 24 июня — когда город пройдет пик эпидемии коронавируса. Это подтвердил заместитель командующего 41 общевойсковой армией по военно-политической работе, полковник Владимир Перепелица.

ПОДДЕРЖАЛА ТУЛЬСКУЮ МЕДСЕСТРУ

Сибирячка решила поддержать тульскую медсестру и надела прозрачный костюм инфекциониста на купальник, а бахилы — на каблуки. Образ оказался не совсем удобным, буквально через пару минут она взмокла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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