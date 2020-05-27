Поменял гитару на штурвал: экс-басист группы «Звери» оставил коллектив и стал пилотом

Экс-музыкант известной группы «Звери» Константин Лабецкий ради своей мечты завершил карьеру в шоу-бизнесе и стал пилотом. Небо заменило музыканту сцену, а голос диспетчера в наушниках - крики толпы фанатов. Немногие знают, что Константин родом из Новосибирска. Мы связались с земляком и узнали, почему гитарист решил исполнить детскую мечту - стать пилотом - и, конечно, расспросили об участии в известной рок-группе.

«МОИ ПЛАНЫ РУХНУЛИ»

Константин родился и вырос в Центральном районе Новосибирска. Еще ребенком полюбил самолеты, ведь его дедушка возглавлял конструкторское бюро на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.

- Все свое детство провел с дедом на авиамодельных соревнованиях и аэродромах. Находясь в окружении авиамоделистов, вскоре и сам стал заниматься авиамодельным спортом. В седьмом классе решил поступать в аэрокосмический лицей, - рассказал КП-Новосибирск Константин.

За время учебы в лицее Константин добился успехов: среди школьников и юниоров стал двенадцатикратным чемпионом области и двукратным чемпионом России в классе моделирования копий самолетов и гоночных моделей. Сибиряк знал, что свяжет свою жизнь с небом, чего бы это ни стоило. Однако у судьбы были другие планы.

- После одиннадцатого класса у меня не получилось поступить в летное училище, поэтому я подал документы в НГТУ на факультет летательных аппаратов, самолето- и вертолетостроения. Но отучился там меньше года, - поделился сибиряк.

Сибиряка с детства окружало все, что связано с авиацией. Фото: личный архив.

Константин понял, что строить самолеты - не его. Он не мог находиться так близко к своей мечте и не иметь возможности даже прикоснуться к ней. Костя понимал, что для него быть рядом с самолетом и не летать - лишь травить душу. Тогда и ушел из вуза, кардинально сменив род деятельности.

- На тот момент в моем окружении стали появляться творческие люди, музыканты. Я понял, что все мои планы на жизнь рухнули, поэтому решил пробовать себя в музыке. Для поступления выбрал музыкальное училище, хотя на тот момент даже не знал нот, - признается Константин.

Выбор 19-летнего сибиряка пал на бас-гитару. Парень начал готовиться к экзаменам.

- Я пришел на вступительные экзамены, начал что-то наигрывать. Преподаватель спросил у меня: «Что это?» Ну, я ему уверенно и ответил: «Ходы играю». Он удивленно посмотрел на меня и дал шанс подтянуть свои пробелы за лето. Так я и поступил, - улыбается сибиряк.

«НАШЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ»

За время учебы Константина заинтересовала рок-музыка, парень начал играть в различных новосибирских группах.

- Рок-музыка была для души, а зарабатывал я в джазовых коллективах. Мы выступали в барах и пабах города. Когда окончил колледж, меня стали приглашать в Москву в качестве сессионного музыканта (непостоянного участника группы), и я решил поменять место жительства, - объясняет Константин. - В 2003 году переехал в Москву и начал строить свою карьеру там. Параллельно искал, куда можно устроиться на постоянную работу. Наткнулся на объявление, что в группу «Звери» требуется басист. Решил рискнуть.

Один из хитов популярной рок-группы. Фото: личный архив.

Константин пришел на прослушивание. Задача была простая - сыграть несколько композиций этой группы. Как честный человек, Константин пришел на кастинг и встал в очередь. В этот момент новосибирцу улыбнулась удача.

- Я встретил знакомого звукорежиссера, у которого записывался раньше. Он предложил пройти без очереди. После записи мои контакты внесли в толстую тетрадь и сказали: «Если что, мы вам позвоним», - продолжает Константин.

Сибиряку позвонили через день и сообщили, что он принят в коллектив и летит на первый концерт в Курган.

«КРУТИЛИ ПАЛЬЦЕМ У ВИСКА»

Звездная жизнь начала потихоньку затягивать парня. Постоянные перелеты, гастроли, фанаты... Он проходил становление группы «Звери» вместе с коллективом.

- Мы все тогда были совсем молодые, и я помню, как одного из участников группы на его первые гастроли провожала мама - положила ему с собой курочку в поезд. Давала нам наставления, чтобы мы ее мальчика не обижали, - вспоминает музыкант.

Как бы Константин ни любил внимание и бас-гитару, мыслями постоянно возвращался к небу. Даже на улице, стоя на открытой сцене, музыкант смотрел на пролетающий мимо самолет. Костя всегда хотел летать, и несбывшаяся мечта постоянно напоминала о себе.

- При каждой удобной возможности, будь то время перед интервью или после саундчека, вместо обеда я ехал в местный аэроклуб и летал с инструктором. Во время гастрольных перелетов читал учебники по аэродинамике и мемуары летчиков Второй мировой войны, - добавляет музыкант.

О самолетах Константин рассказывал в группе при любом удобном случае. В группе знали о страсти сибиряка и слушали бесконечные рассказы. В 2007 году Константин понял, что хочет двигаться дальше, развиваться в других направлениях. Он доработал по контракту и покинул группу.

- Поступило много предложений продолжить деятельность в шоу-бизнесе. Но я решил поставить на этом этапе жирную точку. Вернулся в Новосибирск, чтобы заняться бизнесом, и параллельно учился в ДОСААФ летать. Моим первым самолетом был «Як-52», - говорит Константин. После развала ДОСААФ учился с нуля на пилота гражданской авиации.

Знакомые, узнав о решении новосибирца, крутили пальцем у виска. Они не понимали, как можно променять популярность и славу на полеты в небе. Константин был уверен в своем решении и целенаправленно стремился «оторваться от земли».

Свою мечту сибиряк смог осуществить в 27 лет. Фото: личный архив.

«Я УМЕЮ ЛЕТАТЬ»

И пошло, поехало, полетело… Сибиряк поступил в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

- Я был старше остальных абитуриентов. После окончания университета стал пилотом-инструктором, инструктором-экзаменатором. Продолжал летать в авиации общего назначения, несколько лет работал инструктором на первоначальном обучении курсантов, - перечисляет Константин.

Как и любой пилот, Константин до сих пор помнит свой первый самостоятельный полет. Это было 18 августа, в День авиации.

- Мне нужно было выполнить стандартное упражнение - полет по кругу. Это достаточно короткий полет вокруг аэродрома, всего два раза по 6 минут. Конечно, волнительный момент. Инструктор дал только один совет: «Делай как всегда, ничего не выдумывай». Я закрыл за ним дверь и понял, что все эмоции исчезли, началась работа, - описывает свое состояние сибиряк. - После того, как я выключил двигатель, инструктор подошел ко мне и крепко обнял.

Константин работает пилотом-инструктором гражданской авиации. Освоил более 40 типов воздушных судов. Уже 13 лет Константин летает и получает от этого удовольствие. И ни капли не жалеет о том, что смог поменять бас-гитару на штурвал самолета.

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