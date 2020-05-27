2020-05-27T13:44:58+03:00
Происшествия

Кино будет, электричество не кончилось!

Бригады АО «РЭС» в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение в Новосибирской области [фото]
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений (шквалистый ветер порывами до 25 м/с, ливень и пр.) во второй половине дня 26 мая ночью 27 мая в Новосибирской области было нарушено электроснабжение нескольких районов на юго-востоке Новосибирской области и в городе Новосибирске.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Из-за погодных аномалий произошло 160 аварийных отключений в электросетях различных классов напряжения - от 220 кВ до 0,4 кВ, под отключение попали более 50 тысяч потребителей. В Новосибирске за время разгула стихии отработано около 100 заявок о происшествиях на электрических сетях.

Все отключения электроэнергии связаны с механическими повреждениями линий электропередачи. Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение посторонних предметов (деревья, кровли, строительные материалы и т. п.), что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Аварийные бригады АО «РЭС» находятся в круглосуточном режиме готовности к оперативному устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, поэтому выехали на места возникновения аварийных ситуаций незамедлительно.

К работам по устранению последствий неблагоприятных погодных условий и восстановлению электроснабжения потребителей были привлечены 149 дежурных оперативно-ремонтных бригад из шести филиалов АО «РЭС» общей численностью порядка 600 человек, задействовано 40 единиц техники, в том числе грузоподъемной и повышенной проходимости.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Энергетики предпринимали все возможные меры для максимально оперативного выявления и восстановления поврежденного оборудования, ликвидируя многочисленные локальные нарушения в электросетях практически на протяжении суток.

В настоящее время электроснабжение большинства потребителей полностью восстановлено. Однако в некоторых районах города и области ремонтные работы продолжаются. Завершение ликвидации технологических нарушений планируется к концу дня.

Все работы ведутся в тесном взаимодействии с подразделениями регионального МЧС, областными и муниципальными органами власти. Оперативную информацию по аварийным отключениям электрической энергии жителей Новосибирска можно уточнить на сайте единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Новосибирска 051.novo-sibirsk.ru или по телефону 051, а также в ЕДДС муниципальных образований области.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Отдельно обращаем внимание потребителей на то, что во время аварийных отключений телефонные линии могут быть заняты, так как звонки поступают из всех обесточенных жилых домов. К тому же диспетчер осуществляет управление действиями аварийных бригад и, соответственно, не имеет возможности ответить на поступающие звонки во время оперативных переговоров с бригадами. Пожалуйста, наберитесь терпения.

Обнаружив оборванные или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о них по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции (ТП), либо по телефону 112.

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