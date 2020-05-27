Публичный отчет СГК перед населением о прохождении отопительного сезона 2019-2020 годов..

У вас накопились вопросы к энергетикам? Хотите узнать, почему отключают тепло и горячую воду, когда будут ремонтироваться теплосети в вашем районе и будет ли тепло предстоящей зимой?

Мы предоставим вам такую возможность! https://www.nsk.kp.ru/daily/press/detail/15228/

28 мая Сибирская генерирующая компания проведет публичный отчет перед населением о прохождении отопительного сезона 2019-2020 годов и подготовке к будущей зиме.

Вы можете задать ЛЮБОЙ ВОПРОС относительно теплоснабжения, состояния и ремонта теплосетей, работе по подготовке к будущему отопительному сезону.

Оставить вопрос заранее можно с 25 мая:

- по телефону 8-923-145-11-02 (звонок или сообщение в WhatsApp) - написать на электронную почту kp.nsk@phkp.ru с указанием темы письма «Вопрос к СГК» (укажите ФИО, адрес дома, и желательно Ваш контактный номер) - написать комментарий с вопросом к этому посту А также, можно задать вопрос во время мероприятия на онлайн-трансляции 28 мая с 12:00 до 13:30: - по мессенджеру WhatsApp по номеру 8-923-145-11-02; - и в комментариях в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Комсомольской правды»