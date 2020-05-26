К юбилейному Дню Победы в АО «РЭС» провели более 30 памятных мероприятий

Этот конкурс стал одним из многих мероприятий, организованных энергетиками при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации АО «РЭС» в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Аналогичные конкурсы детского творчества были организованы в филиалах «Новосибирские городские электрические сети» и «Татарские электрические сети» с последующими выставками детских поделок и рисунков, посвященных Великой Отечественной войне. А в филиале «Западные электрические сети» провели видеоконкурс творческих номеров, в рамках которого дети работников декламировали стихи или пели песни о войне. В целом на конкурсы поступило более 150 работ, все участники получили подарки, а победители - награды от профсоюза.

Конкурс рисунка. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В этом году в условиях действия ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, празднование юбилея Великой Победы прошло в интерактивном формате. В этих обстоятельствах трудовые коллективы и профсоюзные комитеты филиалов компании проявили творческий подход, организовав массу онлайн-мероприятий внутри подразделений и приняв участие в различных федеральных памятных акциях.

В преддверии праздника во всех филиалах АО «РЭС» было выполнено праздничное оформление входных зон, на телевизионных экранах, установленных в общедоступных местах, организована трансляция фильмов о Великой Отечественной войне и песен военных лет. На почетных местах были размещены своеобразные Доски памяти, оформленные в виде портретов павших родственников сотрудников предприятия и ныне живущих ветеранов. Также вкладу энергетиков, приближавших Победу и неимоверными усилиями на фронте, и самоотверженным трудом в тылу, был посвящен ряд статей в областных и районных СМИ.

Накануне Дня Победы в филиалах компании сотрудникам вручали георгиевские ленты. Процесс был организован с соблюдением всех профилактических рекомендаций - использовались разнообразные защитные средства и соблюдались нормы социального дистанцирования. Поздравление ветеранов и участников войны из числа бывших сотрудников АО «РЭС» проводилось дистанционно, чтобы не подвергать риску пожилых людей и избежать распространения коронавирусной инфекции. Каждому ветерану были отправлены подарки и поздравительные открытки с искренними словами благодарности от всех членов огромного коллектива предприятия.

Окна Победы. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Сотрудники АО «РЭС», как и все граждане нашей страны, старались по возможности компенсировать отсутствие массовых ритуалов и церемоний активным участием в интерактивных памятных мероприятиях. Энергетиками и членами их семей были поддержаны праздничные акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк» в каждом доме», «Окна Победы», «Фонарики Победы» и многие другие. А для участия в общероссийском исполнении песни «День Победы» члены коллектива исполнительного аппарата даже записали клип.

Непосредственно 75-ю годовщину Великой Победы сотрудники предприятия встречали как на трудовом посту, так и в семейном кругу. Память павших героев, доблестных воинов и самоотверженных тружеников тыла энергетики почтили возложением венков на мемориальные комплексы и минутой молчания.

В целом в рамках празднования юбилейного Дня Победы коллектив АО «РЭС» сделал все, чтобы в памяти этот день остался таким же проникновенным, наполненным единением и гордостью вне зависимости от формата проведения. При этом в ходе проведения праздничных мероприятий были соблюдены все установленные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Возложение венков. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Тысячи сотрудников АО «РЭС» и члены их семей приняли участие более чем в 30 мероприятиях. А до конца 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, компанией запланировано проведение и участие еще в двух десятках акций при условии улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ограничительных мер.

Исполнение сотрудниками АО «РЭС» песни «День Победы»

Работы онлайн-конкурса детского рисунка «Великая Победа - 2020»

Детский конкурс творческих номеров (стихи, проза, песни), посвященных Дню Победы