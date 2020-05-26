Как защититься от COVID-19: поддержать иммунитет поможет морская капуста
Поиски чудодейственных средств, а также вакцины, которые избавят человечество от вызвавшего пандемию коронавируса, продолжаются. Единой схемы лечения нет. Врачи используют то одни, то другие препараты. Между тем советская, а затем и российская медицина всегда славились профилактикой, которой нет во многих других странах. Издревле известно, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Для этого нужны умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и поддержка иммунитета. Причем для стимуляции иммунной системы совсем необязательно пить таблетки. Ученые доказали, что хорошим помощником в этом будет… морская капуста.
Дело в том, что водоросль ламинария богата йодом, витаминами, микроэлементами. Она содержит кальций, серу, натрий, фосфор, магний, лецитин, клетчатку, фолиевую и аскорбиновую кислоты, бэта-каротин, железо, витамины группы B, A, PP, полисахариды и жирные кислоты.
Ламинария поддерживает работу щитовидной железы, снижает риск развития атеросклероза. Кроме того, она обладает антисептическими, противовоспалительными и даже антипаразитарными свойствами.
Морская капуста может помочь снизить вес, улучшить состояние кожи, ногтей и волос, повысить работоспособность. Ученые не утверждают, что это панацея от всех болезней, но то, что морская капуста помогает укрепить здоровье, - действительно факт.
Примечательно, что этот продукт эффективен не только в свежем виде. Он сохраняет свои полезные свойства в консервах и даже будучи засушенным. То есть набирающие сейчас популярность чипсы из морской капусты могут стать не только вкусным лакомством, но и защитой от вирусов.
Фото: архив компании
В магазинах и торговых сетях представлена сушеная морская капуста под маркой «Ачим». Кстати, под таким же брендом продается популярный соевый соус. Эта продукция, производимая в Южной Корее, соответствует международным стандартам качества.
Соевый соус, как и морская капуста, - элемент здорового питания. Он содержит антиоксиданты, которые тоже помогают укрепить иммунитет и противостоять развитию многих заболеваний, тормозят процессы старения.
При покупке этого продукта важно обращать внимание на информацию на этикетке. Правильный соус должен быть получен путем естественной ферментации, и в его состав могут входить только натуральные компоненты: пшеница, соя без ГМО, вода, соль.
Фото: архив компании
Соевый соус «Ачим» именно такой. Наряду с полезной морской капустой он может стать хорошей профилактикой целого ряда заболеваний и защитой от вирусов.
Сайт: ачим.рф
Фото: архив компании
КОНКРЕТНО
Что приготовить с помощью «Ачим»
Курица терияки
Вам понадобится:
Cоевый соус «Ачим с креветкой» - 50 мл.
Куриное филе - 200 гр.
Томаты черри - 4 шт.
Лайм - 1 шт.
Сладкий перец - 1 шт.
Мята
Имбирь - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Цукини - 1 шт.
Зелёный лук
Шампиньоны - 2 шт.
Кунжут
Мёд - 50 гр
Крахмал - 50 гр
Кунжутное масло - 50 гр
Готовим:
1.Нарезаем соломкой морковь, сладкий перец, цукини, шампиньоны, имбирь, зелёный лук и куриную грудку.
2. Выливаем в WOK кунжутное масло (50 мл), слегка обжариваем все нарезанные ингредиенты и опаливаем их горелкой. Добавляем мёд (50 гр) и тщательно перемешиваем. Затем добавляем пару столовых ложек крахмала, перемешиваем. Далее щедро поливаем креветочным соевым соусом «Ачим» и обжариваем в течение пары минут. Затем добавляем целые помидоры черри, несколько листьев мяты, и выжимаем сок 1/2 лайма.
Подача:
Выкладываем курицу на блюдо, украшаем кунжутом и лаймом.
Вкуснейшее мясо готово! Приятного аппетита.
Инстаграм: @yea.da
Фото: архив компании
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