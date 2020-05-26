Как защититься от COVID-19: поддержать иммунитет поможет морская капуста

Поиски чудодейственных средств, а также вакцины, которые избавят человечество от вызвавшего пандемию коронавируса, продолжаются. Единой схемы лечения нет. Врачи используют то одни, то другие препараты. Между тем советская, а затем и российская медицина всегда славились профилактикой, которой нет во многих других странах. Издревле известно, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Для этого нужны умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и поддержка иммунитета. Причем для стимуляции иммунной системы совсем необязательно пить таблетки. Ученые доказали, что хорошим помощником в этом будет… морская капуста.

Дело в том, что водоросль ламинария богата йодом, витаминами, микроэлементами. Она содержит кальций, серу, натрий, фосфор, магний, лецитин, клетчатку, фолиевую и аскорбиновую кислоты, бэта-каротин, железо, витамины группы B, A, PP, полисахариды и жирные кислоты.

Ламинария поддерживает работу щитовидной железы, снижает риск развития атеросклероза. Кроме того, она обладает антисептическими, противовоспалительными и даже антипаразитарными свойствами.

Морская капуста может помочь снизить вес, улучшить состояние кожи, ногтей и волос, повысить работоспособность. Ученые не утверждают, что это панацея от всех болезней, но то, что морская капуста помогает укрепить здоровье, - действительно факт.

Примечательно, что этот продукт эффективен не только в свежем виде. Он сохраняет свои полезные свойства в консервах и даже будучи засушенным. То есть набирающие сейчас популярность чипсы из морской капусты могут стать не только вкусным лакомством, но и защитой от вирусов.

Фото: архив компании

В магазинах и торговых сетях представлена сушеная морская капуста под маркой «Ачим». Кстати, под таким же брендом продается популярный соевый соус. Эта продукция, производимая в Южной Корее, соответствует международным стандартам качества.

Соевый соус, как и морская капуста, - элемент здорового питания. Он содержит антиоксиданты, которые тоже помогают укрепить иммунитет и противостоять развитию многих заболеваний, тормозят процессы старения.

При покупке этого продукта важно обращать внимание на информацию на этикетке. Правильный соус должен быть получен путем естественной ферментации, и в его состав могут входить только натуральные компоненты: пшеница, соя без ГМО, вода, соль.

Фото: архив компании

Соевый соус «Ачим» именно такой. Наряду с полезной морской капустой он может стать хорошей профилактикой целого ряда заболеваний и защитой от вирусов.

Сайт: ачим.рф

Фото: архив компании

КОНКРЕТНО

Что приготовить с помощью «Ачим»

Курица терияки

Вам понадобится:

Cоевый соус «Ачим с креветкой» - 50 мл.

Куриное филе - 200 гр.

Томаты черри - 4 шт.

Лайм - 1 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Мята

Имбирь - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Цукини - 1 шт.

Зелёный лук

Шампиньоны - 2 шт.

Кунжут

Мёд - 50 гр

Крахмал - 50 гр

Кунжутное масло - 50 гр

Готовим:

1.Нарезаем соломкой морковь, сладкий перец, цукини, шампиньоны, имбирь, зелёный лук и куриную грудку.

2. Выливаем в WOK кунжутное масло (50 мл), слегка обжариваем все нарезанные ингредиенты и опаливаем их горелкой. Добавляем мёд (50 гр) и тщательно перемешиваем. Затем добавляем пару столовых ложек крахмала, перемешиваем. Далее щедро поливаем креветочным соевым соусом «Ачим» и обжариваем в течение пары минут. Затем добавляем целые помидоры черри, несколько листьев мяты, и выжимаем сок 1/2 лайма.

Подача:

Выкладываем курицу на блюдо, украшаем кунжутом и лаймом.

Вкуснейшее мясо готово! Приятного аппетита.

Инстаграм: @yea.da

Фото: архив компании

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