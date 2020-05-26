Главное, не потратить на мелочи: новосибирцы рассказывают, как бесплатно получить смартфон или съездить в отпуск

Пришло необычное время. После долгой самоизоляции экономика будет совсем другой: и в мире, и в стране, и в каждой семье. Есть повод подумать о новых способах укрепить свой бюджет. И вот вам беспроигрышный вариант – кэшбэк. Чтобы им пользоваться, не нужно себе в чем-то отказывать, и не требуется прилагать усилий. Просто получайте деньги от банка, совершая покупки по карте!

ТОСТЕР, ГРИЛЬ И ПЫЛЕСОС ДОСТАЛИСЬ БОНУСОМ

Многие новосибирцы уже пользуются картами с кэшбэком. А для тех, кто не знаком с этой технологией, объясняем главный принцип: по мере того, как вы тратите деньги по карте, у вас копятся бонусы. Они могут быть в виде баллов, которые потом нужно конвертировать или обменивать на скидки у партнеров. А могут быть сразу в рублях, что, конечно удобнее - эти деньги вы можете тратить на что угодно.

Карт с кэшбэком довольно много, у каждой своя программа лояльности. В ней может быть множество условий, специальных категорий или ограничений. Также нужно обращать внимание на стоимость обслуживания карты и знать, начисляется ли кэшбэк за онлайн-покупки.

Мы же для примера выбрали самый понятный продукт- Кэшбэк карту. Ее выпускает Райффайзенбанк. Здесь нет условий и ограничений: кэшбэк начисляется в рублях, 1,5% с любых покупок по карте. Обслуживание бесплатное на весь срок действия карты. Поэтому будет просто понять, какой кэшбэк вы с ее помощью получите. Ее владельцы поделились с нами несколькими лайфхаками.

Райффайзенбанк позволяет получать кэшбэк даже с покупок в онлайн-магазинах.Фото: Анастасия Осипова

- Когда открывала в Райффайзенбанке карту, я уже знала, что такое кэшбэк. Мы выпустили основную карту для меня и дополнительную для мужа к тому же счету. Поэтому пользуемся картой оба, а больше покупок - равно больше кэшбэка – объясняет свой подход Лидия Игнатова, менеджер по продажам из Новосибирска. - Вместе с мужем накапливаем кэшбэк, и тратим на мелкую бытовую технику. Получается примерно по 5-6 тыс. рублей за каждые четыре месяца. За какие-то товары нужно совсем немного доплатить, на какие-то покупаем полностью на кэшбэк, без доплаты. Купили уже тостер, гриль, пылесос, спортивные товары.

УЛЕТЕЛИ ЗА ГРАНИЦУ, НЕ ТРАТЯ ДЕНЕГ НА БИЛЕТ

Такой лайфхак - несколько карт к одному счету - применяют многие. У банка есть такая услуга, а копить с ее помощью намного удобнее. Вот еще пример: опыт топ-менеджера строительной компании Дарьи Сачук.

- У нас с мужем карты с кэшбэком оформлены уже давно. Один общий счет и несколько карт к нему. Мы просто расплачиваемся картой за ежедневные покупки и получаем кэшбэк, - говорит Дарья. - Потом используем его для покупки билетов, например, на самолет. Сначала за полгода накопили с мужем на билеты до Москвы. Потом через год летали в отпуск на Шри-Ланку, и тоже оплатили рейсы туда и обратно благодаря кэшбэку. Главное, не потратить накопленное на мелочи, а откладывать на что-то конкретное.

БОНУСЫ НА ДОБРО

Константин Ефремов работает в банке. Кэшбэк со своей карты он переводит на отдельный накопительный счет.

- У нас в семье двое детей, так что трат больше, чем в маленьких семьях. За год накапливается приличный кэшбэк. По Кэшбэк карте я точно знаю, сколько денег приходит с каждой покупки - это видно в приложении. Я стараюсь откладывать их на накопительные счет, а кэшбэк с крупных покупок перевожу в благотворительный фонд - для нас это важно. Но мы тратим его и на себя: как-то раз купили эти деньги смартфон.

Денег с кэшбэка может хватить на покупку смартфона, бытовой техники, или на путешествие.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КЭШБЭКОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ДАЖЕ ШКОЛЬНИК

Еще один наш собеседник Анастасия Викторова разработала для себя «многоступенчатую» систему накоплений.

- Мои деньги работают на меня трижды. Сначала что-то выгодно покупаю, затем получаю кэшбэк, который всегда трачу на отпуск, а потом получаю от авиакомпании мили, - говорит Анастасия.

Девушка и для мамы крупные покупки проводит по своей карте, а для бабушки приобретает дорогие лекарства.

- И, конечно, весь семейный бюджет у нас на кэшбэк картах. Пользуемся и я, и супруг, и даже ребенок нам копить помогает. Скоро у сына день рождения, он попросил дарить деньгами и планирует купить большой конструктор Lego. Рассчитываться будем, конечно же, картой с кэшбэком, - добавляет наша собеседница.

ЧТОБЫ НЕ ЧИТАТЬ «МЕЛКИЙ ШРИФТ»

Кэшбэк – это продукт, который позволяет вам получать деньги просто за покупки по карте. Почему же таким сервисом не пользуется каждый? Опрос показал, что многие отказываются от кэшбэка из-за непрозрачных условий и сложных программ лояльности. Проще говоря, нет времени разбираться, и кажется, что легче не пользоваться совсем - ведь результат неочевиден.

Но на рынке есть понятные продукты без условий и ограничений, в которых вы точно знаете, на что рассчитывать. Просто совершайте покупки по карте и получайте кэшбэк в рублях в начале каждого месяца. При этом неважно, сколько вы зарабатываете и тратите - лишних денег не бывает, а потратить кэшбэк вы сможете на что-то важное или приятное.