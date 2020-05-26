Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 мая 2020 года: испытания вакцины и отмена Дня города

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 мая 2020 года. По новым данным, с начала вспышки заразились 2300 человек, среди них — 138 детей. В отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска лечатся 59 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

НОВАЯ ЖЕРТВА COVID-19

Новой жертвой коронавируса в регионе оказался 60-летний мужчина. Число смертей от COVID-19 в регионе достигло с начала эпидемии уже 30 человек. В основном болезнь не смогли победить пожилые люди.

ЛЕТНЯЯ ВАКЦИНА

Вирусологи из новосибирского «Вектора» готовы начать испытания вакцины от COVID-19 на людях. Клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России.

ДЕНЬ ГОРОДА ПЕРЕНЕСЛИ

Мэрия перенесла День города в Новосибирске 2020. Раньше власти вели подготовку к празднику и колебались насчет проведения мероприятий 28 июня. Но теперь сообщили, что праздник точно будет отменен. — Сейчас не время лишних бюджетных трат и веселья «во время чумы»! — написала Анна —Терешкова у себя на странице в «Фейсбуке».

БАСТРЫКИН ВЗЫЛ ПОД КОНРОЛЬ РАССЛЕДОВАНИЕ О ВЕЧЕРИНКЕ

Новосибирские организаторы скандальной вечеринки в центре Новосибирска ответят перед законом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять под контроль расследование массового нарушения режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Как выяснили следователи, в запретных гуляниях участвовали 300 человек.

БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ

Новосибирец начал раздавать бесплатные маски у метро и попал в соцсети. Многие пользователи похвалили волонтера, но другие усомнились в пользе его поступка. Вирусолог объяснил, что брать маски из рук парня безопасно — если он сам в маске и перчатках.