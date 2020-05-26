2020-05-26T21:17:35+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 мая 2020 года: испытания вакцины и отмена Дня города

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Масочный режим в городе продолжается.Масочный режим в городе продолжается.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 мая 2020 года. По новым данным, с начала вспышки заразились 2300 человек, среди них — 138 детей. В отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска лечатся 59 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

НОВАЯ ЖЕРТВА COVID-19

Новой жертвой коронавируса в регионе оказался 60-летний мужчина. Число смертей от COVID-19 в регионе достигло с начала эпидемии уже 30 человек. В основном болезнь не смогли победить пожилые люди.

ЛЕТНЯЯ ВАКЦИНА

Вирусологи из новосибирского «Вектора» готовы начать испытания вакцины от COVID-19 на людях. Клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России.

ДЕНЬ ГОРОДА ПЕРЕНЕСЛИ

Мэрия перенесла День города в Новосибирске 2020. Раньше власти вели подготовку к празднику и колебались насчет проведения мероприятий 28 июня. Но теперь сообщили, что праздник точно будет отменен. — Сейчас не время лишних бюджетных трат и веселья «во время чумы»! — написала Анна —Терешкова у себя на странице в «Фейсбуке».

БАСТРЫКИН ВЗЫЛ ПОД КОНРОЛЬ РАССЛЕДОВАНИЕ О ВЕЧЕРИНКЕ

Новосибирские организаторы скандальной вечеринки в центре Новосибирска ответят перед законом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять под контроль расследование массового нарушения режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Как выяснили следователи, в запретных гуляниях участвовали 300 человек.

БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ

Новосибирец начал раздавать бесплатные маски у метро и попал в соцсети. Многие пользователи похвалили волонтера, но другие усомнились в пользе его поступка. Вирусолог объяснил, что брать маски из рук парня безопасно — если он сам в маске и перчатках.

5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021
В 2021 году Вербное Воскресенье приходится на 25 апреля. История этой даты связана с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Поздравьте своих родных и знакомых красивыми стихами или душевной прозой, подарите им радость в этот день
День железнодорожных войск 2020: история и традиции праздника
Рассказываем о специалистах, которые во время войны строили и разминировали рельсы. Да и в мирное время у них не менее ответственная работа. День железнодорожных войск 2020 в России — серьезный и важный праздник
Новости 24
Академик РАН: «Эпидемия коронавируса могла начаться в Сибири еще в январе»
В Новосибирске грузовик сбил подростка: мальчик попал в больницу
Под Новосибирском электрички простояли полтора часа из-за обесточенных путей
«Никто не мог выйти»: в Новосибирске жители многоэтажки оказались заперты в подъезде из-за упавшей бетонной плиты
МЧС перешли в режим повышенной готовности из-за бури в Новосибирске
«Прямо как в пустыне»: в Новосибирске поднялась пыльная буря
«Градины размером с горох»: в Новосибирске буря не ограничилась дождем и ветром
НГУ готовится занять новое место в СО РАН
Депутат на мотоцикле попал в страшную аварию в Новосибирске
«Устал, решил прилечь»: ураган вырвал светофор в Новосибирске
В Новосибирске мотоциклист столкнулся с иномаркой: мужчина получил тяжелые травмы
Ураган разоблачил подпольный фитнес-клуб, который прятался в шатре на крыше бизнес-центра
Сильное плечо надежного партнера: развивайте бизнес вместе с Россельхозбанком
В Первомайском районе дерево упало на крышу жилого дома
В Новосибирске из-за урагана листы профнастила рухнули на авто
Вторая жизнь «Елочки»: детский сад после ликвидации ЧС готов встречать детей
В Новосибирской области нарушителей ПДД будут ловить дроны
Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске