Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 мая 2020 года: резкий рост числа заболевших - такого еще не было

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 26 мая 2020 года таковы: с начала вспышки заразились 2213 человек, среди них — 137 детей. В отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска находятся 66 человек, к аппаратам ИВЛ подключены всего 9 пациентов. ПЕЧАЛЬНЫЙ РЕКОРД В Новосибирске за сутки выявили 89 заболевших коронавирусом — такого не случалось за все время вспышки заболевания в Новосибирской области.

Врачи диагностировали COVID-19 у трех детей. По данным оперативного штаба, общее число заболевших среди детей выросло до 137 человек. В детскую больницу №3 госпитализировали 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

«ПУСТЬ СОБИРАЮТСЯ НА ПУСТЫРЕ» Власти Новосибирской области прокомментировали стихийную вечеринку на площади Ленина, которая нарушила правила самоизоляции. Губернатор региона поручил жестче контролировать общественный порядок. — Нужно отреагировать, причем отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь. Пусть собираются где-нибудь на пустыре, где могут помешать только лягушкам, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. ГОРОД ПОДДЕРЖИТ БИЗНЕС Совет депутатов Новосибирска принял меры поддержки предпринимателей на сумму в 860 миллионов рублей. Они включают в себя снижение и отсрочку аренды муниципальных площадей, которая приносила доход в бюджет города. Теперь отсрочку арендной платы предоставляют на период с 18 марта до 1 октября 2020 года по обращению арендаторов. Отсроченную арендную плату теперь можно вносить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года ежемесячно равными частями либо досрочно. Полный список принятых мер поддержки — в нашем материале.

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