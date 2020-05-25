2020-05-25T11:55:02+03:00
Общество

Новосибирец устроил дебош в закрывающемся магазине

Помощь охраны понадобилась сразу в нескольких торговых точках.
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Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯФото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ
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22.05.2020г. в 01:06 в Калининском районе на ул. Фадеева управляющая магазином нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала ГБР, поскольку бывший супруг своим присутствием мешал ей закрыть магазин. Прибывший на вызов экипаж ГБР вывел нарушителя, помог женщине поставить объект под охрану.

22.05.2020г. в 01:27 в Ленинском районе, в круглосуточном магазине разливных напитков на ул. Колхидская нетрезвый посетитель приставал к покупателям и продавцам, мешал им работать. Бойцы группы быстрого реагирования, вызванные активацией тревожной кнопки, вывели нарушителя.

23.05.2020г. в 14:22 сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного на ул. Кошурникова в Дзержинском районе. Молодой человек пытался украсть товары на сумму 2500 рублей, но был остановлен работниками магазина. Бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали воришку и передали наряду полиции.

23.05.2020г. в 23:02 охранная сигнализация сработала в магазине охотничьих и рыболовных товаров, расположенном на ул. Ватутина в Кировском районе. Прибывший по тревоге экипаж ГБР обнаружил, что охраняемый магазин находится в целости и сохранности, а вот въездные ворота здания помяты – в них врезался автомобиль «Фольксваген». На глазах охранников из машины выскочил и начал убегать водитель. Гвардейцы догнали его, задержали и передали подъехавшим сотрудникам ГИБДД. Нарушитель находился в нетрезвом состоянии. Ему предстоит возместить причиненный ущерб.

24.05.2020г. в 02:59 сигнал тревоги пришёл из киоска по продаже табака, расположенного на ул. Выборная в Октябрьском районе. Прибывшие на вызов бойцы ГБР обнаружили, что неустановленными лицами была предпринята попытка проникновения – отжаты рольставни. Проникнуть внутрь и что-либо украсть воришкам не удалось, подъехавший экипаж ГБР спугнул их.

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