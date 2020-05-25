Новосибирские власти учтут предложение законодателей

Главным вопросом сессии Совета депутатов города Новосибирска стало обсуждение комплекса мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с введением режима повышенной готовности на территории города Новосибирска.

В своем выступлении первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов предложил включить в комплекс мер поддержки негосударственные образовательные учреждения. Проблема, с которой они столкнулись, была поднята на встрече председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива с представителями бизнес-сообщества, состоявшейся 29 апреля.

- При обсуждении выяснилось, что негосударственные образовательные организации не имеют возможности воспользоваться выработанными мерами поддержки, - пояснил городским парламентариям Андрей Панферов. - Обусловлено это тем, что негосударственные образовательные организации не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, поэтому не входят в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, и не имеют права на поддержку.

Первый вице-спикер отметил, что среди учащихся негосударственных образовательных учреждений есть дети-инвалиды и учащиеся с особыми образовательными потребностями, а также дети из семей, родители которых остались без работы и без доходов. Несмотря на то, что обучение организовано дистанционно, то есть без использования инфраструктуры частных школ, родители по-прежнему обязаны вносить плату за обучение детей, что включает арендную плату за пользование муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), коммунальные платежи и прочие расходы.

- Заложниками ситуации стали как родители обучающихся, так и организации. В летний период арендуемые помещения не работают и не приносят доход, и просто отсрочка арендных и коммунальных платежей приведет к коллапсу уже в сентябре - октябре 2020 года, так как эти суммы станут непосильными для частных школ и детских садов, - подчеркнул Андрей Панферов. - Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив направил обращения в правительство Новосибирской области и мэру города Новосибирска с просьбой принять меры для решения данной проблемы. В частности, Законодательное собрание предложило мэру города Новосибирска Анатолию Евгеньевичу Локтю освободить негосударственные образовательные организации от арендной платы за пользование муниципальным имуществом (в том числе земельными участками) на шесть месяцев, - отметил Андрей Панферов, добавив, что деятельность бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции и дальше будет в центре внимания регионального парламента.

Предложение Законодательного собрания было поддержано депутатами Совета депутатов города Новосибирска. Накануне единогласное решение по этому вопросу приняла фракция «Единая Россия» Совета депутатов города Новосибирска. Рассмотрение вопроса по оказанию помощи негосударственным образовательным учреждениям решено вынести на следующую сессию Совета депутатов города Новосибирска, а к этому времени продумать механизм решения вопроса.