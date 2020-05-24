Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 мая 2020 года: организаторам запретной вечеринки грозит миллионный штраф

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 мая 2020 года: за минувшие сутки в регионе выявлен 81 заболевший коронавирусом. Общее число заразившихся выросло до 2124 человек, среди них — 134 ребенка. В отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска находятся 69 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента. ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА Новосибирцы устроили дискотеку во время самоизоляции — провели вечеринку на площади Ленина. На кадрах видно, что люди приехали на машинах и включили музыку на всю громкость, начали танцевать. Сибиряки не надели ни масок, ни перчаток, а также забыли о дистанции. Юристы предупредили, что подобное карается штрафами. Организаторы скандальной вечеринки на площади Ленина попали в полицию — теперь им грозит штраф до миллиона рублей. «КАРАНТИНО» В ПОЛИЦИИ

Группа «Рви Меха» решила провести уличный концерт и была задержана на полицией в центре Новосибирска. Музыканты нарушили статью 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Теперь за песню «Тарантино на Карантино» им придется заплатить штраф. ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ МАСКИ СВОИМИ РУКАМИ Новосибирцы возмутились предложению одного из магазинов сделать маски своими руками. На кадрах, снятых в одном из магазинов, видно, что на столе лежат ножницы, влажные и обычные салфетки. Рядом стоит антисептик и лежит инструкция, как сделать маску своими руками. ВЫДЕЛИЛИ ПОЧТИ 2 МИЛЛИАРДА Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Такое решение было принято в Правительстве РФ из-за разрастания эпидемии COVID-19 в стране. Федеральные власти надеяться, что это поможет сбалансировать траты местных бюджетов и пройти пик заболеваемости. https://www.nsk.kp.ru/online/news/3883126/

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