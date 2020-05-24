«Половина лёгкого не работала, а теперь болит сердце»: история сибирячки, которая считала себя здоровой, пока не заболела коронавирусом

Жительнице Новосибирска Елене 37 лет, она всегда считала себя здоровой, с крепким иммунитетом, не думала, что коронавирус настолько коснется ее. Но вот уже почти месяц девушка на больничном. Восстанавливается после стационара и лечит сердце. Болезнь оставила свой отпечаток именно на нем. Она рассказала свою историю болезни КП-Новосибирск.

Елена никогда не жаловалась на здоровье. К врачам ходила регулярно, в том числе для профилактики.

- Я не знаю, где заразилась. Первые признаки - сухой кашель, температура 37,4, боль в грудной клетке. Сначала было похоже на ОРВИ, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

С каждым днем ей становилось все хуже и хуже. Сибирячка решила вызвать скорую помощь. Медики приехали через четыре часа после звонка.

- Приехали в защитных костюмах. Меня тут же забрали в инфекционную больницу, в очереди из скорых мы у ворот больницы простояли три часа. Мне сделали снимки, они показали пневмонию. Половина легкого уже не работало. Взяли тесты на коронавирус. Они показали положительный результат, - вспоминает женщина.

В стационаре Елену начали лечить. Ей капали три раза в день антибиотики, таблетки начали давать спустя два дня после госпитализации.

- Я пролежала в стационаре 21 день. Это был сущий ад, о котором даже вспоминать не хочу. Самое тяжелое, что было в моей болезни, это одышка. На все отделение был один, ну максимум два врача. Не больше, - говорит Елена. – Помню самый страшный момент, когда из твоей палаты человека увозят в реанимацию.

Когда мазки на коронавирус показали отрицательный результат, Елену отправили домой. Только она до сих пор на больночном. Коронавирус победить смогла, а теперь борьба с его последствиями:

- Инфекция дала сильнейшее осложнение на сердце. Сейчас восстанавливаюсь дома. Хочу посоветовать всем, чтобы были аккуратнее и соблюдали элементарные правила гигиены – мыли руки с мылом, не трогали глаза и нос на улице, ну и носите маски! – утверждает Елена.

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