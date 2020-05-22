Энерговор по соседству: как не пострадать от незаконного потребления?

В этом году в условиях осложнения эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции многие россияне соблюдают режим самоизоляции именно на дачах или в частных домах. Люди занимаются уборкой территории и обустройством своих приусадебных участков, активизируются ремонтные и строительные работы. Для этих целей активно используются различные электроприборы и техника.

Именно поэтому наступление строительного сезона всегда характеризуется возрастающими нагрузками на электрические сети. При этом с каждым годом не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых электроприборов, в том числе позволяющих выполнять различные работы по дому и на участке. Бетономешалки, сварочные аппараты, распиловочные станки, болгарки, дрели, триммеры, насосы - вот далеко не полный перечень возможного парка электроприборов среднестатистического дачника или домовладельца.

Рост объемов потребления электроэнергии при использовании электроприборов, безусловно, сопровождается увеличением сумм в счетах на оплату. И тогда в погоне за сомнительной экономией недобросовестные граждане пытаются любым способом скрыть дополнительное потребление. Иными словами, совершают хищение электроэнергии, используя такие ухищрения, как скрытая проводка, установка магнитов, наброс на провода воздушных линий электропередачи и т. д.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Каждый потребитель должен понимать, что хищение электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети. Электрические сети проектируются на определенную величину нагрузки, рассчитанную по количеству надлежащим образом оформленных потребителей и мощности их энергопринимающих устройств. А энерговоры, как правило, ни в чем себе не отказывают и используют всевозможные электроприборы, потребляя электроэнергии в десятки раз больше официально оформленной мощности. Несколько таких «экономных» потребителей могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу.

Значительные перегрузки в сети способствуют угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чреваты массой негативных последствий - вплоть до аварийного отключения.

Это отражается не только на бытовых потребителях, но и на функционировании социально значимых объектов - больниц, школ, детских садов, объектов жизнеобеспечения. Добросовестные потребители зачастую ощущают на себе все последствия «предприимчивости» соседей, которые, потребляя электроэнергию незаконно, перегружают сеть, а это приводит к скачкам напряжения, меркнущим лампам в домах и испорченной бытовой технике.

Кроме того, хищение электрической энергии может стать причиной возникновения пожара, в подтверждение чего есть немало трагических примеров. Энерговоры осуществляют подключение к электрической сети с нарушением всех возможных норм и правил. Так, самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи путем наброса на провода может вызвать короткое замыкание, а кустарный способ подключения электроприборов в обход счетчика зачастую выполняется с неплотным контактом проводов, что ведет к их перегреву и последующему возгоранию дома. А пожар в частном секторе может стать бедой для всей улицы или даже района!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Таким образом, последствия энерговоровства касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области, так как хищение электроэнергии не только снижает качество электроснабжения, но и приводит к причинению материального ущерба.

Что касается последствий незаконного потребления для самого нарушителя, то и они могут быть самыми плачевными - от крупного административного штрафа, а возможно и уголовного дела, до смертельного поражения электрическим током. В АО «РЭС» налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами в части привлечения к ответственности лиц по фактам незаконного потребления электроэнергии.

В итоге суммарные затраты на оплату штрафов и компенсаций неучтенного потребления электроэнергии могут оказаться в десятки раз выше, чем полученная сомнительная экономия. А риск жизни и здоровью вообще невозможно оценить!

Во избежание всех вышеперечисленных последствий АО «РЭС» призывает потребителей не допускать противоправных деяний, не вмешиваться в работу приборов учета и не осуществлять незаконные подключения.

Немаловажной является и помощь сознательных граждан. Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполните форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.