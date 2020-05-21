Хватит, чтобы обмотать всю Землю по экватору: энергетики подсчитали длину электропроводов над Новосибирском
Именно этот день считается датой основания электрических сетей Новосибирской области.
Тогда общая протяженность обслуживаемых сетей составляла всего 150 километров, под контролем энергетиков находились только 47 трансформаторных подстанций общей мощностью 3 715 кВт. На сегодняшний день, спустя десятилетия, 85% электросетей Новосибирской области обслуживает одно предприятие – акционерное общество «Региональные электрические сети», признанное системообразующим на федеральном уровне. В зоне ответственности компании находится внушительное энергохозяйство – более 14 тысяч подстанций и около 58 тысяч км линий электропередачи различных классов напряжения.
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
Новые мощные подстанции и высоковольтные линии были построены благодаря самоотверженной работе энергетиков, обеспечивших потребность в электрической энергии в периоды масштабной индустриализация страны, эвакуации в Сибирь десятков промышленных предприятий, послевоенного восстановления и строительства, развитием промышленности и сельского хозяйства в районах области.
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
И сегодня, через 87 лет со дня образования электрических сетей региона, АО «РЭС» продолжает расти и развиваться, выполняя основную задачу по обеспечению качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области. В последние годы ведётся активная работа по внедрению инновационных технологий и вводу в эксплуатацию последних разработок в сфере различных цифровых систем, на вооружение специалистов поступает новейшее оборудование, в рамках инвестиционной программы реализуются крупные инвестиционные проекты, имеющие высокую технологическую и социальную значимость. Все это, в итоге, способствует масштабному развитию инфраструктуры региона.
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
Безусловно, достижение подобных результатов в полной мере обусловлено высочайшим профессионализмом, компетентностью, ответственным отношением к делу работников компании. Ежедневно от слаженной работы энергетиков зависит электроснабжение крупного мегаполиса, почти 500 населенных пунктов области и практически каждого жителя региона.
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
АО «РЭС» искренне поздравляет коллектив компании с 87-ой годовщиной со дня образования электрических сетей! Желаем новых профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и оптимизма. Отдельные слова благодарности ветеранам энергосистемы – именно Ваше трудолюбие и опыт стали фундаментом сегодняшней мощи и значимости предприятия, здоровья и долголетия Вам!