2020-05-21T11:06:03+03:00
Общество

Хватит, чтобы обмотать всю Землю по экватору: энергетики подсчитали длину электропроводов над Новосибирском

На основании приказов Наркомтяжпрома (№ 305 от 10 мая 1933 г.) и Главэнерго (№ 227 от 11 мая 1933 г.) с 21 мая 1933 года было ликвидировано Запсибэнерго, а его структурные подразделения преобразованы в предприятия, которые вошли в состав Новосибирского эн
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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Именно этот день считается датой основания электрических сетей Новосибирской области.

Тогда общая протяженность обслуживаемых сетей составляла всего 150 километров, под контролем энергетиков находились только 47 трансформаторных подстанций общей мощностью 3 715 кВт. На сегодняшний день, спустя десятилетия, 85% электросетей Новосибирской области обслуживает одно предприятие – акционерное общество «Региональные электрические сети», признанное системообразующим на федеральном уровне. В зоне ответственности компании находится внушительное энергохозяйство – более 14 тысяч подстанций и около 58 тысяч км линий электропередачи различных классов напряжения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Новые мощные подстанции и высоковольтные линии были построены благодаря самоотверженной работе энергетиков, обеспечивших потребность в электрической энергии в периоды масштабной индустриализация страны, эвакуации в Сибирь десятков промышленных предприятий, послевоенного восстановления и строительства, развитием промышленности и сельского хозяйства в районах области.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

И сегодня, через 87 лет со дня образования электрических сетей региона, АО «РЭС» продолжает расти и развиваться, выполняя основную задачу по обеспечению качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области. В последние годы ведётся активная работа по внедрению инновационных технологий и вводу в эксплуатацию последних разработок в сфере различных цифровых систем, на вооружение специалистов поступает новейшее оборудование, в рамках инвестиционной программы реализуются крупные инвестиционные проекты, имеющие высокую технологическую и социальную значимость. Все это, в итоге, способствует масштабному развитию инфраструктуры региона.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Безусловно, достижение подобных результатов в полной мере обусловлено высочайшим профессионализмом, компетентностью, ответственным отношением к делу работников компании. Ежедневно от слаженной работы энергетиков зависит электроснабжение крупного мегаполиса, почти 500 населенных пунктов области и практически каждого жителя региона.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

АО «РЭС» искренне поздравляет коллектив компании с 87-ой годовщиной со дня образования электрических сетей! Желаем новых профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и оптимизма. Отдельные слова благодарности ветеранам энергосистемы – именно Ваше трудолюбие и опыт стали фундаментом сегодняшней мощи и значимости предприятия, здоровья и долголетия Вам!

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Хватит, чтобы обмотать всю Землю по экватору: энергетики подсчитали длину электропроводов над Новосибирском
На основании приказов Наркомтяжпрома (№ 305 от 10 мая 1933 г.) и Главэнерго (№ 227 от 11 мая 1933 г.) с 21 мая 1933 года было ликвидировано Запсибэнерго, а его структурные подразделения преобразованы в предприятия, которые вошли в состав Новосибирского эн
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