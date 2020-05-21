Увеличить финансирование, изменить подход

На состоявшемся 20 мая заседании депутаты одобрили проект Закона Новосибирской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», внесенный прокурором Новосибирской области. Комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении на ближайшей сессии регионального парламента, отметив, что закон будет способствовать защите прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Особое внимание депутатов привлек отчет министерства строительства Новосибирской области об итогах реализации в 2019 году государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» и программы «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области».

Несмотря на значительный объем финансирования, показанный в отчете министерства строительства (по программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» - 541,6 миллиона рублей, по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» - 117 миллионов рублей), парламентарии убеждены, что для эффективного исполнения мероприятий, входящих в программы, этих средств недостаточно. Комитет рекомендовал министерству строительства Новосибирской области пересмотреть подход к реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» и государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства Новосибирской области», а при внесении очередных изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» подготовить предложения губернатору Новосибирской области Андрею Травникову об увеличении финансирования мероприятий государственных программ за счет средств областного бюджета.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский жестко оценил ситуацию в строительной отрасли.

- В 2019 году большинство программ были секвестированы, а что будет дальше - сегодня вообще непонятно. На подпрограмму служебного жилья было выделено почти 200 миллионов рублей, на сегодня - 0! На программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» в прошлом году выделялось 540 миллионов, в этом году - неизвестно, что и как будет. Министерство строительства даже не дает обещаний, что будет со стройками в 2020 году. Для продолжения существования строительной отрасли необходима господдержка. А средства, которые выделяются, постоянно секвестируются. И это вместо того, чтобы, как предлагалось, решить вопрос с госзаказом на строительство служебного жилья, жилья молодым семьям. Убеждать, что строительная отрасль является стимулом развития экономики, сегодня никого не нужно. Это очевидно. Но конкретных решений, которые бы обеспечивали рост строительства, мы не видим, - подчеркнул Евгений Покровский.