2020-05-20T06:25:32+03:00
Общество

АО «РЭС» поздравляет НГТУ НЭТИ с 70-летием!

18 мая преподавательский состав, сотрудники и студенты Новосибирского государственного технического университета отметили очередной день НГТУ НЭТИ.
Поделиться:
Фото предоставлено АО «РЭС».Фото предоставлено АО «РЭС».
Изменить размер текста:

В этом году день рождения вуза является частью юбилейных мероприятий, приуроченных к 70-летию с даты образования института в 1950 году.

Сегодня НГТУ-НЭТИ - одно из ведущих высших учебных заведений России, имеющее высокий рейтинг среди мировых университетов. Продолжая многолетнюю образовательную деятельность по подготовке высококвалифицированных инженеров-энергетиков, университет является поистине кузницей кадров для предприятий энергетической отрасли в целом и АО «РЭС» в частности. В структуре работников сетевой организации с высшим образованием наибольший удельный вес занимают именно выпускники НГТУ-НЭТИ. На сегодняшний день в Обществе успешно трудятся и занимают различные должностные позиции целые поколения выпускников факультета энергетики и других факультетов вуза.

Фото предоставлено АО «РЭС».

Фото предоставлено АО «РЭС».

Вуз и сетевую организацию связывают давние партнерские отношения. Энергетики регулярно проводят мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию выпускников и старшекурсников образовательного учреждения в рамках планомерной работы по формированию и развитию кадрового потенциала. Наряду с проведением лекций по различным аспектам производственной деятельности и организацией экскурсий на энергообъекты Общество активно участвует в тематических встречах со студенческим сообществом по вопросам трудоустройства на предприятие, а также в различных соревнованиях по решению задач в сфере электроэнергетики, проходящих на всероссийском и международном уровне.

А для повышения эффективности профориентационной работы на факультете энергетики (ФЭН) НГТУ-НЭТИ была оборудована мультимедийная аудитория АО «РЭС» для проведения занятий, семинаров и лекций. Оригинальный графический дизайн аудитории не только выдержан в корпоративном стиле Общества, но и транслирует основные принципы и приоритеты компании, а также отражает практически все аспекты деятельности сетевой организации.

Фото предоставлено АО «РЭС».

Фото предоставлено АО «РЭС».

Студенты университета проходят на предприятии различные виды практики и выполняют различные работы в составе энергетических студенческих отрядов, которые по инициативе компании ежегодно привлекаются в период летних каникул. Кроме того, специалисты Общества ежегодно осуществляют руководство выпускными квалификационными работами (ВКР) и участвуют в итоговой аттестации выпускников.

При этом сотрудничество НГТУ-НЭТИ и АО «РЭС» не ограничивается подготовкой и обучением специалистов и инженеров для работы в компании. Предприятие всесторонне поддерживает творческие инициативы студентов и активно взаимодействует с Центром культуры вуза.

Плодотворное многолетнее сотрудничество и широкий спектр совместных проектов, реализуемых энергетиками и университетом, регулярно получают высокие оценки на уровне руководства вуза, факультета энергетики и студенческого сообщества. При этом особо отмечается вклад компании в дело воспитания будущих специалистов-энергетиков и многогранность взаимодействия АО «РЭС» и НГТУ-НЭТИ, которое в дальнейшем будет только расширяться и укрепляться.

Фото предоставлено АО «РЭС».

Фото предоставлено АО «РЭС».

Коллектив акционерного общества «Региональные электрические сети» поздравляет преподавателей, студентов и всех сотрудников университета с праздником - Днем НГТУ-НЭТИ! Желаем университету дальнейшего развития и процветания, очередных достижений в научно-педагогической деятельности, а также успехов в решении всех поставленных масштабных профессиональных задач и реализации перспективных планов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
«Хотел улететь в Киргизию, но из-за коронавируса застрял тут»: в Новосибирске ищут 22-летнего парня
«Отец не смог ему помочь»: 23-летний парень упал с высоты, когда строил свой дом
«Лично ответят за аварии»: эксперты рассказал, как избавиться от дыр на дорогах
«Ударилась об асфальт и потеряла сознание»: сибирячка вылетела в окно после столкновения машин
«Сломаны ребра и раздроблен нос»: «Газель» сбила пешехода на Старом шоссе
Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод»
Появилось видео, как из реки доставали дорогую иномарку, скатившуюся туда с парковки
В мэрии рассказали, когда отремонтируют дорогу у новостроек на улице Мясникова
Эксперты: «Затянувшаяся самоизоляция может спровоцировать рост женского алкоголизма в России»
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе