АО «РЭС» поздравляет НГТУ НЭТИ с 70-летием!

В этом году день рождения вуза является частью юбилейных мероприятий, приуроченных к 70-летию с даты образования института в 1950 году.

Сегодня НГТУ-НЭТИ - одно из ведущих высших учебных заведений России, имеющее высокий рейтинг среди мировых университетов. Продолжая многолетнюю образовательную деятельность по подготовке высококвалифицированных инженеров-энергетиков, университет является поистине кузницей кадров для предприятий энергетической отрасли в целом и АО «РЭС» в частности. В структуре работников сетевой организации с высшим образованием наибольший удельный вес занимают именно выпускники НГТУ-НЭТИ. На сегодняшний день в Обществе успешно трудятся и занимают различные должностные позиции целые поколения выпускников факультета энергетики и других факультетов вуза.

Фото предоставлено АО «РЭС».

Вуз и сетевую организацию связывают давние партнерские отношения. Энергетики регулярно проводят мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию выпускников и старшекурсников образовательного учреждения в рамках планомерной работы по формированию и развитию кадрового потенциала. Наряду с проведением лекций по различным аспектам производственной деятельности и организацией экскурсий на энергообъекты Общество активно участвует в тематических встречах со студенческим сообществом по вопросам трудоустройства на предприятие, а также в различных соревнованиях по решению задач в сфере электроэнергетики, проходящих на всероссийском и международном уровне.

А для повышения эффективности профориентационной работы на факультете энергетики (ФЭН) НГТУ-НЭТИ была оборудована мультимедийная аудитория АО «РЭС» для проведения занятий, семинаров и лекций. Оригинальный графический дизайн аудитории не только выдержан в корпоративном стиле Общества, но и транслирует основные принципы и приоритеты компании, а также отражает практически все аспекты деятельности сетевой организации.

Фото предоставлено АО «РЭС».

Студенты университета проходят на предприятии различные виды практики и выполняют различные работы в составе энергетических студенческих отрядов, которые по инициативе компании ежегодно привлекаются в период летних каникул. Кроме того, специалисты Общества ежегодно осуществляют руководство выпускными квалификационными работами (ВКР) и участвуют в итоговой аттестации выпускников.

При этом сотрудничество НГТУ-НЭТИ и АО «РЭС» не ограничивается подготовкой и обучением специалистов и инженеров для работы в компании. Предприятие всесторонне поддерживает творческие инициативы студентов и активно взаимодействует с Центром культуры вуза.

Плодотворное многолетнее сотрудничество и широкий спектр совместных проектов, реализуемых энергетиками и университетом, регулярно получают высокие оценки на уровне руководства вуза, факультета энергетики и студенческого сообщества. При этом особо отмечается вклад компании в дело воспитания будущих специалистов-энергетиков и многогранность взаимодействия АО «РЭС» и НГТУ-НЭТИ, которое в дальнейшем будет только расширяться и укрепляться.

Фото предоставлено АО «РЭС».

Коллектив акционерного общества «Региональные электрические сети» поздравляет преподавателей, студентов и всех сотрудников университета с праздником - Днем НГТУ-НЭТИ! Желаем университету дальнейшего развития и процветания, очередных достижений в научно-педагогической деятельности, а также успехов в решении всех поставленных масштабных профессиональных задач и реализации перспективных планов.