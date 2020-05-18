Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 мая 2020 года: ученые рассказали, когда зараза отступит

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года: за прошедшие сутки в регионе выявили 71 нового пациента с COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом выросло до 1652 человека, среди них — 105 детей.

Сейчас в отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска находится 65 пацентов, к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек.

ВСПЫШКА В БОЛЬНИЦЕ

Новосибирские врачи из городской больницы №34 заболели коронавирусом. Тесты подтвердили COVID-19 у 12 медиков. Вспышку прокомментировали в минздраве Новосибирской области.

БОЛЬШЕ СОТНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Пятеро детей пополнили число заболевшим COVID-19 за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба Новосибирской области, всего в регионе 105 случаев заражения среди детей. В детскую больницу №3 госпитализированы 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе — дети с подтвержденным диагнозом.

ДОПЛАТЫ ВРАЧАМ

Бюджет Новосибирской области получил 729 млн рублей на выплаты медработникам, которые работали с коронавирусными больными. Скандал начался в соцсетях, затем информация попала к депутатам ГосДумы РФ — они вступились за права врачей.

ПРОГНОЗЫ НА СПАД

Ученые подсчитали, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса в регионах России. По данным исследователей Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) страна приближается к пику эпидемии и выходит на плато. В Новосибирской области развитие эпидемии перешло в стадию «заглушения» роста заболеваемости, сообщили эксперты.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

Новосибирские предприниматели, которые не стали увольнять сотрудников, получат поддержку от властей. Как сообщили в правительстве Новосибирской области, право на поддержку наступает при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы своих сотрудников.

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