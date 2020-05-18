Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 мая 2020 года: 100 детей больны, 56 пациентов - в реанимации

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 мая 2020 года. За прошедшие сутки в регионе выявили 70 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом выросло до 1581 человек, среди них — 100 детей. Врачи сообщили, что в отделениях реанимации больниц Новосибирска находится 56 пацентов, к аппаратам ИВЛ подключены 19 больных COVID-19.

СТО БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

В Новосибирской области выявили четверых детей, заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки общее число заболевших среди детей выросло до 100 человек.

УМЕР В БОЛЬНИЦЕ

Пожилой сибиряк умер от инфаркта, пока у него искали коронавирус. Так считает его супруга, женщина намерена добиваться правды в суде. 60-летнему Александру Стрельцову стало плохо с сердцем, врачи «Скорой помощи» сделали кардиограмму, а затем повезли делать анализ на коронавирус.

ПОЛОЖИЛИ В ОДНУ ПАЛАТУ

Сибирячка пожаловалась, что в палату с ее незараженной мамой положили женщину с коронавирусом. 54-летняя жительница Ордынского района попала в одну из инфекционных больниц Новосибирска с высокой температурой. Еще 10 мая больной сделали тест на коронавирус, но до сих пор не озвучили результатов. А 15 мая положили в палату женщину с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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