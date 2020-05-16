«Мы рискуем, но где выплаты?!»: зарплаты новосибирских врачей скорой помощи проверяют следователи

В Новосибирске врачи и фельдшеры скорой помощи не понимают, как им считали зарплату за апрель. В середине месяца они, как обычно, получили квитки: но там не было тех сумм, что обещали за работу с больными коронавирусом.

— Деньги решили выплачивать только фактически, то есть по времени, сколько ты провел с больным COVID-19. За апрель я и мои коллеги получили не по 25-50 тысяч, как полагается, а от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей, — пожаловался один из медиков в соцсетях.

А ведь врачам скорой обещали 50 тысяч надбавки, фельдшерам и водителями — по 25. Оказалось, что многие на местах поняли фразу в постановлении правительства «за фактически отработанное время», как призыв выплачивать надбавку только за те минуты и часы, когда медик контактировал с больным коронавирусом.

Так выглядит полученный квиток.

— У нас в Новосибирске все бригады разделили на три группы: коронавирусные, инфекционные и линейные. Хотя по сути коронавирусные и инфекционные — это одно и тоже, их нельзя делить. На нашей подстанции получилось, что за апрель коронавирусные бригады получили больше, чем инфекционные, которые также ездили на вызовы к людям с температурой, пневмонией и так далее, но у них просто еще официально не стоял диагноз COVID-19, — рассказал КП-Новосибирск фельдшер скорой Сергей Комлев. — Большинство тех, кто работает на линейных вызовах вообще не получили ничего, либо получили копейки из расчета, сколько времени ты контактировал с больным коронавирусом. Нужно учитывать, что сейчас возросло количество болеющих COVID-19 бессимптомно. И мы находимся в зоне риска, но где деньги и выплаты? У меня пару дней назад было, что приехали на вызов, а потом госпитализировали человека с симптомами коронавирусной пневмонии. Позже пневмония у него на снимке подтвердилась, а анализ на коронавирус был сомнительный. Мы, медики линейных бригад, сейчас рискуем даже больше, чем коронавирусные бригады. У них каждый выход в полнейшей амуниции, а мы не знаем, где подхватим инфекцию. Ходим в респираторах, которые нам подарили новосибирцы...

Не такой зарплаты ждали медики.

По словам Сергея Комлева, начальство не объяснило медикам, почему у всех так разнятся в квитках суммы.

— Мы с коллегами все вместе пытались понять, как начисляли нам доплаты, но так и не поняли. Кому-то из коронавирусной бригады добавили 13 тысяч, а кому-то 47 тысяч, как так? Сумму, которую озвучил президент — 25 тысяч доплаты фельдшерам, мы не нашли ни в одном квитке, может они ее разбили, как-то по-другому назвали. Что написано в этих квитках — вообще черт ногу сломит. В понедельник мы письменно обратимся к руководству, чтобы нам дали разъяснения, — говорит Комлев.

На стороне медиков и депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. Она тоже публично раскритиковала выплаты, в том числе, говорит, их не дополучили врачи стационаров.

— Если врач работает с коронавирусными больными, это — его смена. Неважно, сколько к нему придет больных, он должен получить плату за всю смену. А в регионах из-за нехватки денег начинают высчитывать по минутам: 10-20 минут. И вот за эти 10-20 минут из 80 тысяч вы получите три рубля. Я считаю, это издевательство. Дайте врачам то, что обещали, — написала Вера Ганзя на своей странице в Facebook.

И еще один квиток.

Скандалом с выплатами уже заинтересовались в Следственном комитете по Новосибирской области. Как рассказали там КП-Новосибирск, в ближайшее время будут опрошены врачи и фельдшеры «скорой», сотрудники минздрава, изучена документация, устанавливающая порядок стимулирующих выплат.

— В ходе проверок будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, установлены размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. По результатам проверок будет принято процессуальное решение, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

В прокуратуре добавляют, что если будут выявлены нарушения, то могут последовать даже уголовные дело — по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

КП-Новосибирск следит за ходом расследования этих дел.

КОНКРЕТНО

В соответствии с Постановлением Правительства № 484 медперсонал, оказывающий медицинскую помощь непосредственно гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также сотрудники службы скорой помощи, оказывающие помощь таким гражданам, получат выплаты: врачи стационаров — 80 тысяч рублей в месяц, врачи скорой и средний медперсонал больниц — 50 тысяч, фельдшеры и водители скорых — 25 тысяч.

ОФИЦИАЛЬНО

А вот официальный комментарий минздрава Новосибирской области. Он опубликован после того, как медики начали жаловаться на недоплату.

— Сотрудники «коронавирусных» бригад получают компенсационные выплаты на одну ставку с учетом всего отработанного времени. Врачи — в размере 62 500 рублей, фельдшеры — в размере 31 250 рублей. Если медики отработали больше, выплата пропорционально увеличивается. Если меньше, например, из-за отпуска или больничного, это также учитывается при расчете компенсационной выплаты. Смена оплачивается полностью, независимо от количества выполненных выездов. Размер компенсационных выплат врачам «коронавирусных» бригад за апрель составил до 107 тысяч рублей, фельдшерам — до 47 тысяч рублей.

Бригадам инфекционного профиля, участвующим в оказании помощи пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, надбавка начисляется в процентном отношении к среднемесячному доходу на территории региона. В Новосибирской области это 32789 рублей. Уборщикам начисляется надбавка в размере 20% от этой суммы, в размере 40% — среднему медперсоналу, врачам — в размере 80%. Смены также оплачиваются полностью, независимо от количества выполненных выездов.

Остальные бригады, выполняющие неинфикционные вызовы, в случае работы с пациентом с короновирусной инфекцией или пациентом из группы риска заражения получают надбавку за фактически отработанное время на этих вызовах.

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