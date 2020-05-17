Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 мая 2020 года: следователи проверят зарплаты врачей,

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 мая 2020 года таковы: в регионе выявили 64 новых случая заболевания COVID-19, среди них - 96 детей. По информации оперативного штаба, общее число заболевших коронавирусом выросло до 1511 человек. В отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска находится 61 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 14 пациентов. ДВОИХ СИБИРЯКОВ НЕ СПАСЛИ За прошедшие сутки двое пожилых мужчин стали новыми жертвами COVID-19 в Новосибирске. Одному из погибших было 67 лет, другому — 77 лет. Общее число смертей от коронавируса составляет 20 человек.

СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВЕРЯТ, КАК НАЧИСЛЯЛИ ЗАРПЛАТЫ ВРАЧАМ

СК и прокуратура проверяют информацию о заниженных выплатах медикам за работу с коронавирусными больными. Информация вызвала скандал в соцсетях, затем попала к депутатам Госдумы РФ. Напомним, сотрудник «скорой помощи» жаловался, что за апрель 2020 года получил не по 25-40 тысяч рублей надбавки, но гораздо меньше: от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей.

НОВОСИБИРСКИЙ ОНКЛОГ ЗАСТРЯЛА В МАЛАЙЗИИ...

В Мазайзию к своему сыну врач-околог Марина Ч. прилетела 15 марта. Вернуться в столицу Сибири она должна была еще 26 марта, но рейс отменили. В итоге медик застряла в чужой стране. Сейчас за врача очень переживают ее коллеги и пациенты. Вместе с сибирячкой В ловушке оказались еще 35 новосибирцев.

... А СИБИРЯК, ПЕРЕНЕСШИЙ ИНСУЛЬТ, В ГРЕЦИИ

Дмитрий Марущак со школы занимался гиревым спортом. Беда произошла в мае 2018 года: у парня случился инсульт. Мама повезла его на курс реабилитации в Грецию, но случилось непредвиденное: границы закрыли из-за коронавируса. И теперь Дмитрий и его мама находятся без денег в чужой стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/769077" frameborder="0"></iframe> 5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

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