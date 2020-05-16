«Пациенты потеряли меня - звонят, волнуются»: новосибирский врач-онколог почти два месяца не может улететь из Малайзии

Новосибирский врач-онколог Марина Ч. должна была улететь домой 26 марта, но из-за пандемии коронавируса авиасообщение прекратилось. Сейчас женщина живет у сына на съемной квартире в ожидании вывозного рейса. Эта задержка едва не сказалась фатально на здоровье женщины. Но самое главное - в Новосибирске без нее остались пациенты, которые нуждаются в квалифицированной помощи каждый день. Марина рассказала КП-Новосибирск, что пришлось пережить за это время.

В Малайзию к сыну женщина прилетела 15 марта. Видя, какая обстановка в мире, Марина уточняла у сотрудников авиакомпании и аэропорта, успеет ли она вернуться до того, как авиасообщение прекратится. Ее успокаивали: все хорошо, проблем не будет.

Но 26 марта улететь домой было не суждено. «Малазийские авиалинии» перестали летать раньше, потому что Бангкок уже не принимал иностранцев даже транзитом. В ловушке оказались еще 35 новосибирцев. А в общей сложности, по данным СМИ, в Малайзии остались около 340 россиян.

Вид из окна квартиры сына. Фото: личный архив.

- Я и мои родственники обращались в Посольство России в Малайзии, МИД, - рассказала Марина. - Присылают отписки. Мы в растерянности: из Таиланда людей вывозят, а здесь столько россиян - и ни одного рейса за два месяца.

На портале «Госуслуги» не с первого раза удалось заполнить анкету на получение материальной помощи, которая положена россиянам, оказавшимся за рубежом. С сайтом были большие проблемы - причем у всех.

- Кроме того, что я нахожусь в чужой стране, у меня проблемы со здоровьем - нарушение сердечного ритма. Мне необходим препарат, который я не взяла с собой, поскольку не планировала застрять здесь на несколько месяцев, - поделилась Марина. - С большим трудом (в Малайзии же все закрыто) нашла в аптеке заменитель, но он не совсем подходит. Мое самочувствие ухудшается.

В Новосибирске Марину ждут не дождутся ее пациенты. Фото: личный архив.

Пока задерживали выплаты, у Марины были проблемы с деньгами. На помощь пришли друзья и коллеги из Новосибирска - собирали и отправляли деньги.

По словам Марины, в Куала-Лумпур весь апрель был строгий карантин. На улицах через каждые 40 - 50 метров стоят блокпосты. Передвигаться и ездить на такси разрешалось только поодиночке. Передвижение по городу - с разрешением (документ из посольства) и паспортом. Только с 4 мая позволили появляться на улице парами. Люди проходят через блокпосты, везде температурный скрининг.

- Абсолютно везде фиксируют данные телефона и паспорта - даже в магазинах, которые открылись только 4 мая. Продуктов стало побольше. И хоть какие-то необходимые вещи можно купить, - отмечает сибирячка. - Доставка еды с 10 часов утра до 8 часов вечера. Хотя вечером заказы уже не принимаются.

Когда в Малайзии режим самоизоляции немного ослабили, Марина с сыном смогли дойти до кардиоцентра. Купили нужный препарат - правда, в 10 раз дороже, чем в России.

Но больше, чем за себя, сибирячка переживает за своих пациентов.

- Пациенты звонят: потеряли, волнуются. Кому-то я дала какие-то советы, условные рекомендации. В онкологии дистанционно, по телефону, очень сложно консультировать, - пояснила Марина. - Чем могу, конечно, помогаю, но это не заменит очной консультации. Многим нужна помощь прямо сейчас. Прошу коллег помочь этим пациентам, перенаправить их куда-то, чтобы они не остались без внимания. Надеюсь, 22 мая смогу улететь. Потом две недели карантин, рассчитываю быть на работе только в начале июня.

Наконец-то появилась информация о рейсе из Куала-Лумпур, но списков пока нет. Фото: скриншот.

Марина ждет вывозной рейс из Малайзии почти два месяца.

- Вылет из Куала-Лумпур в Бангкок невозможен, поскольку Бангкок не принимает рейсы до конца мая. Самое печальное - если мы вылетим в Бангкок или Сеул, чтобы там транзитом пересесть на другой самолет, то Россия все равно не примет никого. Поэтому остается одна надежда - на вывозной рейс, - добавляет Марина. - Ждем самолет ориентировочно 22 мая. Лететь будем через Камбоджу, там заберем россиян, дальше - в Новосибирск и в Москву. Но пока списков нет.

Информацию о рейсах опубликовали на канале «Ну че, народ, летим домой», на который подписаны многие россияне, застрявшие в других странах. Обратный билет стоит 400 евро, если не разрешат учесть пропавший обратный билет. Марина не надеется, что дорога в Россию будет бесплатной, и готовит деньги. Главное - поскорее попасть домой.

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