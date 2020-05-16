«Народ ломится на пляжи, и полиция вытаскивает людей из воды»: россияне рассказывают, как Европа оправляется от коронавируса

Германия почти победила коронавирус. Раньше люди прятались от штрафов лесу, а теперь загорают в парках. В Испании народ ломится на пляжи, и полиция вытаскивает людей из воды. Лучше всего сработали власти Иордании: жесткий карантин остановил рост заболевших и открылись все магазины. Как заграница оправляется от коронавируса, рассказали новосибирцы, которые там живут.

«ЛЮДЕЙ АРЕСТОВЫВАЛИ ПРЯМО В ВОДЕ»

Новосибирский художник Иван Ягода пережил коронавирус в Испании. Еще месяц назад она возглавляла рейтинг коронавирусных стран мира, но две недели назад эпидемия COVID-19 пошла на спад. Правительство ослабило повсеместный карантин и разрешило гулять по улицам и ездить за город. В итоге отдыхающие массово побежали купаться - полиции пришлось буквально вытаскивать людей из воды.

- Испанцы обрадовались и ломанулись на пляжи, в Севилье людей арестовывали прямо в воде. В целом идет плавный выход из карантина - раньше нельзя было даже на улицу выйти. Хотя полиция обычно не доводила дело до больших штрафов. Например, в один из дней жесткого карантина я вышел погулять по пустым улицам Барселоны - меня остановили, но не стали штрафовать, а отпустили домой. Это в целом курс местных властей - бесплатно раздавать маски вместо того чтобы массово штрафовать, - рассказал КП-Новосибирск художник Иван Ягода.

Сейчас испанцам разрешили выходить на улицы, взрослые могут гулять с 9.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00. Дети и старики должны находиться на улицах с 11.00 до 20.00, а потом самоизолироваться дома.

- Никто не жарит шашлыки во дворе. Два дня назад открылись строительные и обувные магазины, парикмахерские и спортзалы. Люди перестали страдать от разобщения, больше не поддаются панике. В пик эпидемии многие испанцы уехали на загородные дачи, перекрыв дороги и не пуская чужих, - говорит Иван Ягода.

«УЛИЦЫ ОПЯТЬ СТАЛИ ШУМНЫМИ»

Сибирячка Мария Владимирова не может улететь из Иордании, хотя власти ближневосточной страны сообщили о победе над эпидемией коронавируса. С появлением первых заболевших здесь сразу ввели жесткий карантин. Местная полиция забирала с улиц всех, кто нарушает режим самоизоляции, а несогласным буквально заламывали руки и тащили в изолятор.

- Карантин сняли, потому что новых зараженных нет, жизнь идет своим чередом. В Иордании изначально было минимальное количество зараженных COVID-19 среди всех стран мира. Прироста заболевших нет почти месяц. Просто здесь закрыли все границы, люди полтора месяца сидели дома. Тут власти строгие: если бы прирост заболевших был - сразу снова ввели бы карантин, - объяснила КП-Новосибирск Мария Владимирова.

Иордания победила коронавирус одной из первых. Фото: предоставлено Марией ВЛАДИМИРОВОЙ.

Жесткий карантин действовал с марта по май, даже автомобилистам нельзя было ездить по улицам без пропуска. Продуктовые магазины и таксисты тоже не работали - воду и хлеб развозили военные. После беспорядков при раздаче еды власти открыли продуктовые, но контроль не ослабили. Во всех общественных местах строго следили за соблюдением дистанции, антисептики и перчатки выдавали на входе в помещение и не пускали за продуктами без маски.

Спустя три недели правительство Республики Иордания позволило гулять на улицах с 10.00 до 18.00. Рынки открыли только в мае, поездки на личных автомобилях разрешили. К 14 мая 2020 года открыли все магазины, школы, мечети, спортзалы и салоны красоты. Только кафе и рестораны продолжают работать навынос и в режиме доставки блюд.

Жесткий карантин был правильным решением, уверена сибирячка. Фото: предоставлено Марией ВЛАДИМИРОВОЙ.

- Иорданцы особо не праздновали победу, но улицы Омана опять стали шумными. Когда идешь в закрытой одежде и маске, автомобили все равно сигналят, в магазине на тебя пялятся. Хотелось бы поскорее вернуться в Россию, но границы закрыты как минимум до июня, - сообщила Мария Владимирова.

«НЕМЦЫ ЖАРЯТ ШАШЛЫКИ»

Студентка из Искитима Анна Ли решила «погреться на солнышке в Ницце» во время практики. Вместе с подругой прилетела во Франкфурт и взяла авто в аренду, чтобы рвануть на Лазурный Берег, но из-за коронавируса все границы закрыли. Девушки вернулись в Германию, где их поместили в обсерватор города Эссена, потом отправили на самоизоляцию. Прошло два с лишним месяца - пик эпидемии прошел, и власти ФРГ объявили о смягчении карантина.

В Германии за прогулку вдвоем можно было схлопотать штраф 400 евро. Фото: предоставлено Анной ЛИ.

- Раньше не обязательно было носить маску, теперь ее нужно надевать в магазинах, в транспорте и в других общественных местах. Можно ходить на пробежки, гулять парами. Раньше и за это штрафовали - если бы вас застукали вдвоем с другом, то каждому из вас выписали бы штраф. За попутчика в машине штраф был 8 тысяч евро. Люди выскакивали из машин при виде полиции и бежали в лес, - уверяет Анна Ли.

В Германии смягчили режим самоизоляции. Фото: предоставлено Анной ЛИ.

Власти Германии открыли все магазины, а с 11 мая заработали кафе и рестораны. Немцы расслабились и радуются хорошей погоде - толпятся в очереди за мороженым, жарят шашлыки на природе и загорают в парках. Кажется, иностранцы думают, что почти победили COVID-19.

В Германии заработали магазины и рестораны, а немцы вышли загорать. Фото: предоставлено Анной ЛИ.

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