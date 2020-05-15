В АО «РЭС» поддерживают семейные ценности и традиции трудовых династий

Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Сегодня, в сложной социальной и экономической обстановке, сложившейся в условиях пандемии, семейные ценности приобретают особое значение и всесторонне поддерживаются как на мировом уровне, так и внутри стран, регионов, отраслей и даже отдельных предприятий.

В акционерном обществе «Региональные электрические сети» чтут и всячески поддерживают семейные ценности. При всесторонней поддержке руководства предприятия и первичной профсоюзной организации предоставляются различные виды социальной помощи сотрудникам и членам их семей, организуются семейные спортивные праздники и мероприятия, направленные на укрепление института семьи, а также созданы все условия для укрепления трудовых династий.

В настоящее время в разных филиалах Общества трудятся представители порядка 10 династий, насчитывающих несколько поколений. Среди них династии Георгиевских, Цветковых, Кудрявцевых, Ветровых, Яковлевых, Мальцевых, Ивашковых и многих других. Созидательный путь каждой династии достоин отдельного рассказа - их яркие примеры служат воспитанию у подрастающего поколения уважительного отношения к труду, сохранению преемственности поколений и семейных ценностей.

Например, династия Булаевых из филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети» стала примером передачи семейных традиций не только для родного Татарска, но и для всей Новосибирской области. В 2019 году супруги Алексей Алексеевич и Галина Никитична получили диплом победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

Основатель династии - Алексей Алексеевич проработал на предприятии 40 лет. Он прошел славный трудовой путь от электромонтера до мастера Николаевского сетевого участка Татарских РЭС, имеет звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Общий стаж этой династии насчитывает более 100 лет. Четверо сыновей Алексея Алексеевича посвятили себя энергетике - трое работают в том же филиале АО «РЭС» «Татарские электрические сети», а старший внук учится на электромонтера.

Надежность, эффективность и авторитет предприятия подтверждены самоотверженным и многолетним трудом не одного поколения профессионалов. Работники, которые связаны семейными узами, стараются не уронить престиж фамилии, они отличаются повышенной ответственностью и вовлеченностью в общее дело. Безусловно, трудовые династии в значительной мере способствуют формированию и укреплению благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Те, кто остается верен профессии из поколения в поколение, - гордость и опора любого предприятия, любой отрасли, любого государства.

АО «РЭС» поздравляет всех с Международным днем семьи, в особенности членов трудовых династий предприятия. Берегите свои семьи, помните их традиции, чтите их и передавайте будущим поколениям! Мира, любви, здоровья и благополучия!