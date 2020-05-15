Новосибирцы на праздниках устроили себе «цифровой детокс

МТС проанализировала* индекс цифровой активности новосибирцев в начале мая и выяснила, чем чаще всего занимались жители столицы Сибири в праздничные дни. В период с 1 по 4 мая резкий рост среди жителей Новосибирска показали киберспортивные и геймерские сервисы.

Популярность крупных киберспортивных платформ среди новосибирских интернет-пользователей в начале мая выросла: количество обращений к Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим игровым ресурсам по сравнению с апрелем возросло на 70 процентов, а в период 9-11 мая - напротив, вдвое снизилась. В целом, по сравнению 2019 годом посещаемость киберспортивных платформ выросла в Новосибирске более чем в 12 раз. При этом стриминговые платформы все чаще используются для общения и IRL-трансляций (IRL – in real life, демонстрация обычной жизни): пользователи показывают, как они готовят еду, танцуют, создают обучающие стримы в самых разных направлениях. По данным WASD.TV, за последний месяц количество стримов категории IRL выросло на 87%.

Выходные, посвященные Дню Победы, многие жители Новосибирска традиционно провели вдали от компьютеров и ноутбуков, на даче или на природе. Это отразилось на потреблении цифровых сервисов: по сравнению с первыми днями мая новосибирцы в 2 раза реже заказывали еду и общались в приложениях для видеоконференций, в 3 раза меньше заходили на ресурсы для дистанционного образования. Незначительно, но все же сократился спрос на онлайн-шопинг, посещение онлайн-кинотеатров и банковские приложения – в среднем на 15 процентов. Высокая для мая температура воздуха снизила риск простуд - почти на 70% снизился трафик, который приходится на телемедицинские сервисы.

На общем фоне наибольший рост показали госуслуги – после тотального снижения обращений в период с 1 по 4 мая, в период вторых майских праздников объем трафика продемонстрировал трехкратный рост в связи с оформлением детских и других объявленных выплат.

Несмотря на снижение общего количества обращений интернет-пользователей, по сравнению с 2019 годом популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди жителей Новосибирска выросла в 3-5 раз.

Наша справка

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

*Анализ проводился на основе больших данных с использованием обезличенных метрик.