Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 мая 2020 года: новый госпиталь и пик эпидемии

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 мая 2020 года тревожные: за прошедшие сутки врачи зарегистрировали 76 новых случая заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, общее число заболевших увеличилось до 1376 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов, всего в отделениях реанимации находится 61 человек.

ТРАГЕДИЯ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ

Опытная врач-рентгенолог Неля Николаевна Щеглова скончалась от коронавируса в Новосибирске. Женщина работала в Новосибирской областной клинической больнице, общий стаж 69-летней женщины составил 44 года.

ПЛЮС ОДИН ГОСПИТАЛЬ

Новосибирский кардиологический диспансер открывает отделение для больных коронавирусом. В палатах разместили 130 коек, туда будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболевших COVID-19. Госпитализация начнется с 15 мая. Это отделение станет пятым госпиталем в Новосибирске, где принимают коронавирусных больных. Сейчас COVID-19 лечат в инфекционной больнице №1, больнице №11, в городской больнице №13 и в модульном госпитале Минобороны РФ.

КОГДА ЖДАТЬ ПИКА?

Математики в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН спрогнозировали всплеск заболеваемости в Новосибирске. Согласно рассчетам, пик заболеваемости COVID-19 достигнет максимума в начале июня, плюс-минус неделя. В Кемеровской области и в Алтайском крае сценарий развивается похожим образом.

НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОКУПОК

Сибирячка нарушила карантин ради поездки за продуктами — и получила штраф в 15 тысяч рублей. Жительница Дзержинского района оказалась под медицинским наблюдением, когда у ее ребенка выявили признаки ОРВИ. «Роспотребнадзор» постановил оставаться дома до 19 мая, женщина выдержала всего неделю. Молодая мать поехала на рынок Левобережный, но на Бугринском мосту ее остановили сотрудники ГИБДД.

СЛУЖБА В МАСКЕ

Новосибирские военкоматы начали принимать первых призывников. Весенний призыв в России начался 1 апреля и завершится 15 июля 2020 года, призывниками станут 13500 человек. В воинские части направят всего две тысячи человек. Уже за порогом военкомата юноши начнут борьбу с угрозой распространения коронавируса.Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, всем призывникам будут измерять температуру и выдавать защитные маски. Перемещаться они будут малыми группами, а помещения будут регулярно дезинфицировать.

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