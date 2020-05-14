2020-05-14T19:54:54+03:00
Общество

«Мой мобильник будто взбесился»: сибирячку, попавшую на карантин, возмутила слежка через телефон

Девушка прилетела в Новосибирск из Москвы, ее посадили на двухнедельную самоизоляцию, за соблюдением которой следили мобильное приложение и полиция
Анна ПАШАГИНА
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В аэропорту сибирячку встретили с ОМОНом.В аэропорту сибирячку встретили с ОМОНом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области, чтобы победить COVID-19, сажают на карантин не только туристов из других стран, которые до сих пор возвращаются в Россию на вывозных рейсах, но и тех, кто вернулся из других городов России. Наша героиня на собственном опыте убедилась, каково это - сидеть в четырех стенах и знать, что за тобой наблюдают. Не только полицейские, но и мобильное приложение. Своими впечатлениями девушка поделилась с КП-Новосибирск.

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЫ ГДЕ?»

Валентина* прилетела в Новосибирск из Москвы 30 апреля.

- Самолет был полупустой. В Толмачево нас вывели через международный терминал и оставили в тесном коридоре под присмотром ОМОНа. Сказали, что перед нами раньше времени приземлился самолет из Санкт-Петербурга, поэтому сначала оформят тех пассажиров, а уже потом займутся нами, - рассказала КП-Новосибирск Валентина.

В тесном коридорчике ни о какой социальной дистанции речи не было. Как не было и вентиляции в помещении.

- Духота, народу много. Все, чтобы люди заразились, а не наоборот. Мы прождали 2,5 часа! Потом нам выдали документы, которые мы должны были заполнить. Персонал от руки переписывал наши паспортные данные в таблички. На дворе XXI век! Современные технологии, вы где? - возмущается сибирячка.

Валентину, как и других, попросили подписать постановление о том, что она предупреждена об ответственности за нарушение карантина. А еще велели скачать на мобильный телефон приложение.

- Установка приложения «112» стала испытанием для моей нервной системы. Благодаря ему эпидемиологи могли отслеживать наше местонахождение. Мой айфон был не очень рад обновлению и начал жестко лагать, - продолжает Валя. - Постоянно отключался - думал, что его систему взломали.

Вот так выглядит приложение, которое постоянно выдает сбой в системе. Фото: личный архив.

Вот так выглядит приложение, которое постоянно выдает сбой в системе. Фото: личный архив.

«КАК Я МОГУ БЫТЬ В ДВУХ МЕСТАХ ОДНОВРЕМЕННО?»

Приложение «112» Валентина тестировала все две недели карантина. Телефон сибирячки разрывался от уведомлений. Приложение просило поставить грустный или радостный смайлик (обозначает самочувствие человека) или же скинуть селфи с местонахождения. Своеобразный отчет сотрудникам «112» сибирячка отправляла около шести раз за день.

- Мой телефон будто взбесился. Когда я позвонила и попросила присылать поменьше этих уведомлений, мне ответили: «Раньше вообще по 12 было. Вам еще повезло», - говорит Валентина.

Однажды приложение сыграло с девушкой злую шутку. Показало, что она находится в трех часах езды от собственной квартиры. В это время Валя сидела у себя дома.

- Пришло уведомление, что я нарушила самоизоляцию, нахожусь на улице Большой. Я позвонила, чтобы уточнить, как я могу быть в двух местах одновременно. Говорю: «Вот я дома сижу», - передает диалог Валентина. - Воспользовавшись случаем, высказала все, что думаю об этой слежке. Кстати, после этого уведомлений стало приходить меньше.

КОНЕЦ БЛИЗОК

За девушкой наблюдал не только мобильник, но и люди. Полицейские стали заглядывать в гости с пятого дня самоизоляции. Благо делали это через день и всего два раза в сутки.

- Один раз они пришли в 10 часов утра. У нас биологические часы еще не перестроились с московского времени, и мы спали. Ну, я им так и объяснила, что у нас еще все спят дома, - вспоминает сибирячка.

Валентина не понимает, зачем такой строгий контроль.

- Мне кажется, будто меня все время пытаются на чем-то подловить, - добавляет она.

Сегодня, 14 мая, у Валентины последний день самоизоляции. Она с нетерпением ждет окончания суток не только для того, чтобы выйти из дома, но и навсегда удалить приложение с телефона.

* Имя героини изменено по ее просьбе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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