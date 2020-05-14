2020-05-14T07:00:28+03:00
Экономика

Обслуживание клиентов АО «РЭС» по вопросам технологического присоединения ведется дистанционно

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции АО «РЭС» рекомендует клиентам по всем вопросам, касающимся технологического присоединения к электрическим сетям, обращаться дистанционным способом
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 губернатор Новосибирской области подписал постановление о продлении режима самоизоляции на территории региона до 31.05.2020.

В указанный период центр и пункты обслуживания клиентов акционерного общества «Региональные электрические сети» в очном режиме работать не будут, однако прием обращений по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям не прекращается.

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции АО «РЭС» рекомендует клиентам по всем вопросам, касающимся технологического присоединения к электрическим сетям, обращаться дистанционным способом - посредством различных электронных сервисов, разработанных компанией для удобства потребителей. Данные инструменты позволяют получить интересующие сведения без посещения офиса.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В условиях продления действия санитарно-противоэпидемических мероприятий подать заявку на технологическое присоединение можно несколькими способами:

• направить по почте по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а;

• посредством сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте компании;

• на электронную почту info-2@eseti.ru.

Статус поданной заявки клиенты смогут уточнить также дистанционно - на официальном сайте www.eseti.ru в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Возврат подписанных документов по технологическому присоединению предлагается осуществлять посредством почтовых отправлений в адрес АО «РЭС».

Кроме того, потребители могут задать все интересующие вопросы по телефону бесплатной линии 8-800-201-92-20, где их проконсультирует специалист call-центра, или через форму обратной связи «Задать вопрос» на официальном сайте.

Информацию о дальнейшем режиме работы центра и пунктов обслуживания клиентов АО «РЭС» можно также уточнить в соответствующем разделе сайта (Главная/Клиентам/Технологическое присоединение к электрическим сетям/Центр обслуживания клиентов).

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