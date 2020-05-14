2020-05-14T09:43:26+03:00
Недвижимость

Как сэкономить миллион на ипотеке?

Ежедневно на рынке ипотечного кредитования появляются все более и более интересные предложения. У каждого из них есть как неоспоримые преимущества, так и подводные камни
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Дом на Федосеева от ГК «Расцветай». Фото предоставлено ГК «Расцветай».Дом на Федосеева от ГК «Расцветай». Фото предоставлено ГК «Расцветай».
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Учесть все нюансы и подобрать программу, которая подойдет именно вам, можно только с помощью профессионального ипотечного брокера. Какую именно дополнительную информацию нужно знать при выборе жилищного кредита и как сэкономить приличную сумму, рассказывает известный новосибирский застройщик ГК «Расцветай».

На сегодняшний день у желающих приобрести квартиру в новостройке появилась возможность оформить кредит по ставке от 1% годовых, при использовании дополнительных услуг банка ставка составит 0,7%. При выборе такой программы клиент может зафиксировать льготную ставку до завершения строительства дома. После ввода объекта в эксплуатацию будет установлена базовая ставка, действующая на момент подписания кредитного договора. У этого предложения есть еще особые условия, на которые стоит обратить внимание.

В этом году, по утверждению экспертов, ажиотажным спросом пользуется льготная сельская ипотека. Желающих приобрести под 2,7% годовых квартиру, дом (в том числе и недостроенный) или земельный участок очень много. Название программы говорит само за себя. Она подойдет только желающим обзавестись жильем в сельской местности. Стоит учесть, что в качестве первоначального взноса нельзя использовать материнский капитал. Кроме того, одно из условий получения сельской ипотеки - 5 лет необходимо отработать либо в социальной сфере, либо в сельском хозяйстве в том месте, где планируется приобрести жилье, в противном случае субсидию придется вернуть.

Дом на Федосеева от ГК «Расцветай». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Дом на Федосеева от ГК «Расцветай». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Еще одно интересное предложение на рынке ипотечного кредитования - программа приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой». У семей с маленькими детьми есть возможность купить квартиру в новостройке по ставке от 4,5% годовых. Приобретая жилье в ГК «Расцветай», в качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. Здесь опять же есть некоторые нюансы: программа доступна только тем семьям, где второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

В последнее время самой обсуждаемой темой стала новая программа ипотечного кредитования «Господдержка-2020» со ставкой от 6 до 6,5% на покупку квартиры в новостройке. Основные условия: максимальная сумма кредита для регионов - 3 миллиона рублей, срок - до 20 лет, первоначальный взнос - 20% от первичной стоимости жилья. Льготную ипотеку можно оформить до ноября текущего года. Плюс к этому в некоторых финансовых организациях в рамках этой программы при подтверждении клиентом дохода на портале государственных услуг РФ действуют различные дисконты.

Ипотечная программа с господдержкой - самая оптимальная, так как подходит для всех категорий граждан. Но есть отличие от стандартных предложений: воспользовавшись этой программой, можно снизить переплату по жилищному кредиту на приличную сумму.

Переведем все на язык цифр. Стоимость трехкомнатной квартиры-студии площадью 75 квадратных метров в Доме на Федосеева от ГК «Расцветай» - 5,6 миллиона рублей. В случае оформления ипотечного кредита на 20 лет и первоначальном взносе 2,6 миллиона рублей при ставке 8,9% ежемесячный платеж будет составлять 26 800 рублей, а при тех же условиях, но при ставке 6% сумма выплат каждый месяц составит 21 490 рублей. За весь период экономия составит 1 275 000 рублей.

Кроме того, при оформлении льготной ипотеки, как и в случае обычных ипотечных программ, можно воспользоваться материнским капиталом, а также получить налоговые вычеты.

Подобрать квартиру и получить подробную информацию по ипотечным программам банков - партнеров ГК «Расцветай» по можно по телефону (383) 255-88-22. О проектах - на сайте застройщика гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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