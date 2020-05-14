Как сэкономить миллион на ипотеке?

Учесть все нюансы и подобрать программу, которая подойдет именно вам, можно только с помощью профессионального ипотечного брокера. Какую именно дополнительную информацию нужно знать при выборе жилищного кредита и как сэкономить приличную сумму, рассказывает известный новосибирский застройщик ГК «Расцветай».

На сегодняшний день у желающих приобрести квартиру в новостройке появилась возможность оформить кредит по ставке от 1% годовых, при использовании дополнительных услуг банка ставка составит 0,7%. При выборе такой программы клиент может зафиксировать льготную ставку до завершения строительства дома. После ввода объекта в эксплуатацию будет установлена базовая ставка, действующая на момент подписания кредитного договора. У этого предложения есть еще особые условия, на которые стоит обратить внимание.

В этом году, по утверждению экспертов, ажиотажным спросом пользуется льготная сельская ипотека. Желающих приобрести под 2,7% годовых квартиру, дом (в том числе и недостроенный) или земельный участок очень много. Название программы говорит само за себя. Она подойдет только желающим обзавестись жильем в сельской местности. Стоит учесть, что в качестве первоначального взноса нельзя использовать материнский капитал. Кроме того, одно из условий получения сельской ипотеки - 5 лет необходимо отработать либо в социальной сфере, либо в сельском хозяйстве в том месте, где планируется приобрести жилье, в противном случае субсидию придется вернуть.

Дом на Федосеева от ГК «Расцветай». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Еще одно интересное предложение на рынке ипотечного кредитования - программа приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой». У семей с маленькими детьми есть возможность купить квартиру в новостройке по ставке от 4,5% годовых. Приобретая жилье в ГК «Расцветай», в качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. Здесь опять же есть некоторые нюансы: программа доступна только тем семьям, где второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

В последнее время самой обсуждаемой темой стала новая программа ипотечного кредитования «Господдержка-2020» со ставкой от 6 до 6,5% на покупку квартиры в новостройке. Основные условия: максимальная сумма кредита для регионов - 3 миллиона рублей, срок - до 20 лет, первоначальный взнос - 20% от первичной стоимости жилья. Льготную ипотеку можно оформить до ноября текущего года. Плюс к этому в некоторых финансовых организациях в рамках этой программы при подтверждении клиентом дохода на портале государственных услуг РФ действуют различные дисконты.

Ипотечная программа с господдержкой - самая оптимальная, так как подходит для всех категорий граждан. Но есть отличие от стандартных предложений: воспользовавшись этой программой, можно снизить переплату по жилищному кредиту на приличную сумму.

Переведем все на язык цифр. Стоимость трехкомнатной квартиры-студии площадью 75 квадратных метров в Доме на Федосеева от ГК «Расцветай» - 5,6 миллиона рублей. В случае оформления ипотечного кредита на 20 лет и первоначальном взносе 2,6 миллиона рублей при ставке 8,9% ежемесячный платеж будет составлять 26 800 рублей, а при тех же условиях, но при ставке 6% сумма выплат каждый месяц составит 21 490 рублей. За весь период экономия составит 1 275 000 рублей.

Кроме того, при оформлении льготной ипотеки, как и в случае обычных ипотечных программ, можно воспользоваться материнским капиталом, а также получить налоговые вычеты.

Подобрать квартиру и получить подробную информацию по ипотечным программам банков - партнеров ГК «Расцветай» по можно по телефону (383) 255-88-22. О проектах - на сайте застройщика гкрасцветай.рф

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