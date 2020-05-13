«Обо мне все резко вспомнили»: мать, которую под конвоем увезли в инфекционку, воссоединилась с сыном

Семья воссоединилась! Елену Лапочку выписали из больницы, и она смогла забрать сына домой. Напомним, ранее мы рассказывали, как сибирячку отправили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, а ее шестилетний сын остался без присмотра. Елена сначала сама просила врачей забрать ее в больницу, но ей отказывали, так как анализы на коронавирус были еще не готовы. Когда же положительный результат пришел, молодой матери было уже намного лучше и она стала отказываться от госпитализации. Врачи же и сотрудники Роспотребнадзора были непреклонны - под конвоем доставили Лапочку в больницу, несмотря на то, что дома у женщины оставался шестилетний ребенок, у которого был отрицательный тест. Подруга молодой мамы забрала мальчика к себе, увезла в деревню. Ее семью посадили на карантин, а мальчишку хотели забрать в приют. Благодаря публикации в КП-Новосибирск проблема все-таки решилась.

В обед 8 мая в палату к сибирячке зашла врач и, как обычно, провела осмотр пациентов.

- Когда врач собиралась уходить, я подошла и сказала: «У меня сына забрать могут. Когда уже меня выпишут?» Медик начала оправдываться, говорить, что за 3 мая у меня мазки непонятные, или они даже потерялись. Анализы за 7 мая якобы еще не готовы. Я попросила проверить еще раз и немного поторопиться, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

Спустя три часа медик вернулась в палату, чтобы сообщить Елене хорошую новость: ее выписывают. Оказывается, женщина здорова!

- Каким-то чудесным образом ей удалось найти мои анализы за 3 и 7 мая. Они все отрицательные. Сказали, что выписку получу только после праздников. Я быстро собрала вещи и поехала за сыном, - говорит сибирячка.

Весь день телефон Елены разрывался от звонков. Самыми первыми были сотрудники полиции.

- Видимо, после того, как в СМИ вышел репортаж, они нашли мой номер и связались со мной. Пытались выяснить, где мой сын. Я им ничего не сказала, мало ли что. Решила, лучше сама сначала увижу его и заберу домой, - продолжает женщина. - А они передо мной оправдывались, что исполняли приказ. Если бы я шум не подняла, даже не вспомнили бы про меня и моего ребенка.

Дозвонилась до жительницы Новосибирска и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Она попросила Елену рассказать о своей ситуации, чтобы правительство взяло подобные случаи на контроль.

- Еще один звонок вспомнила. Со мной связался врач из больницы на улице Вертковской. Предложил положить ребенка к ним. Все лучше, чем в инфекционке или детском доме. Я поблагодарила за предложение, но сказала, что меня уже выписали, я еду забирать сына домой, - добавляет Елена.

Сейчас Елена вместе со своим сыном уже дома.

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