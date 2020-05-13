Радио «Комсомольская правда» запускает проект «Тренировка с чемпионом»!

Не секрет, что большинству из нас знакомо тяжелое чувство утреннего пробуждения. Как бывает сложно начать новый день, отойти от прекрасного сна, бурного вечера или выходных.

Залог продуктивного дня - это бодрое утро. Получить запас энергии и активизировать собственные силы поможет «Тренировка с чемпионом».

Слушайте «Тренировку с чемпионом» каждое буднее утро, в 10:33, на 98 и 3 FM.

Посмотреть видеотрансляцию, как выполняют упражнения чемпионы, можно на наших социальных страницах:

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Тренировка с чемпионами: волейбольный клуб "Локомотив", Новосибирск.

НАШ СПОНСОР:

«БУАРОН» - один из мировых лидеров в производстве современных лекарств из субстанций природного происхождения, признанный эксперт в персонализированном лечении и профилактике.

Уже более 80 лет семейная фармацевтическая компания «БУАРОН» остается приверженной идеям своих основателей - популяризации экологичного и бережного подхода к лечению, постоянному повышению качества производимых лекарств, изменению отношения людей к своему здоровью.

Все лекарственные препараты «БУАРОН» производятся из субстанций природного происхождения, проходящих самые строгие проверки. Предпочтение отдается тем из них, которые могут быть получены в их естественной экосреде.

Именно поэтому их можно применять как взрослым, так и детям!

Консультанты компании ждут вас на стенде «БУАРОН» и будут рады ответить на ваши вопросы!

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ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ

«Арника Монтана С9» («БУАРОН»)

Отеки, гематомы и боль при движении: схожая картина наблюдается при закрытых травмах - ушибах, вывихах и растяжениях. Лечение должно сопровождаться покоем и применением холода в первые часы после повреждений. С раннего периода после получения травмы ВАЖНО принимать противовоспалительные и болеутоляющие препараты, чтобы быстрее восстановиться и не допустить развития осложнений. «Арника Монтана» применяется при лечении всех видов травм - ушибов, вывихов, растяжений и даже переломов, а также мышечной боли после физических нагрузок. В состав «Арники Монтана» входит свежее растение арника горная (arnica montana), обладающее противовоспалительным, болеутоляющим и заживляющим свойством, эффективно устраняющее боль и воспаление в мягких тканях, способствующее рассасыванию синяков и уменьшению объема гематом.

Применение «Арники Монтана» с раннего периода для лечения травм поможет вам быстрее восстановиться и вернуться к повседневной деятельности.

«Арника Монтана» может применяться детьми с 0 лет.

Препарат выпускается в виде гранул. Оптимальное количество на один прием согласно инструкции - 5 гранул. В одной упаковке содержится 4 грамма, или около 80 гранул.

Препарат отпускается без рецепта. Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

«Арнигель»

Ни для кого не секрет, что регулярная физическая активность помогает поддерживать организм в тонусе, повышая продуктивность и запас сил в течение дня. Иногда самая обычная тренировка может обернуться неожиданными травмами: синяками, ушибами и мышечными повреждениями. В таких случаях важно иметь универсальное средство, которое поможет быстро и бережно справиться с последствиями. Арника - надежный помощник при частых спортивных травмах. Высокое содержание свежего растения - арники горной - содержится в лекарственном препарате «Арнигель». Это болеутоляющее, противовоспалительное и противоотечное средство, натуральные компоненты которого помогают справиться с пятью проблемами частых травм:

• отек и воспаление

• гематома

• ушибы и травмы

• мышечная боль

• кровоподтеки

«Арнигель» не содержит консервантов, отдушек и красителей, легко и быстро впитывается, не оставляя жирных следов.

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